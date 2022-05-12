Anadolu Fest için izin almadan 13 bin bilet satıldığı iddia edildi!

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Eskişehir Valiliği tarafından; her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş ve pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığının açıklanmasından sonra, 12-13-14-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan Anadolu Fest de iptal oldu.

Anadolu Fest organizatörleri, henüz izin almadan festivalin 9-10-11-12 Haziran tarihlerine ertelendiğini duyurdu.

13 bin bilet satıldı iddiası

Öte yandan 12-13-14-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan festivalin biletlerinin resmi makamlara izin başvurusu yapmadan aylar önce satıldığı iddia edildi.

4 gün sürecek festivalde, 1 gün giriş yapmak isteyenlerden 150 lira, 4 gün boyunca kalmak isteyenlerden de 350 lira alındığı öğrenilirken, Anadolu Fest için 13 bin biletin satıldığı ve organizatörlerin para iadesi yapmamak için yine izin almadan bir tarih belirledikleri iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllardaki aynı organizasyonda, çadır kurulan alanda günlerce alkol alınıp, taşkınlık çıkartılması, alkolün de etkisi ile toplum huzurunu bozacak hemen her olayın yaşanması ve çevrenin kirletilmesi gibi sebeplerle Eskişehir halkının istemediği festivalin organizatörleri, Eskişehir Valiliği'ni hedef alarak, yasak kararını mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.

'Organizatör terör suçundan sabıkalı' iddiası!

Eskişehirhaberler.net adlı internet sitesinde Anadolu Fest'e ilişkin dikkat çeken bir iddia yer almıştı.

Haberde, festivalin organizatörlerinden S.C’nin terör üyesi olmak gibi birçok suçtan sabıkası olduğu aktarıldı.

S.C. hakkındaki iddialar:

S.C.’nin, "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "toplantı-yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "basit tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "manevi veya mali haklara tecavüz" suçlarından İstanbul ilinde 2015 yılında yakalanması sağlanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, öte yandan "Trafik güvenliğini alkollü araç kullanmaktan tehlikeye sokma", "Kişiyi tehdit etmek sureti ile hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da olay kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. S.C.'nin, 2015 yılı içerisinde de DHKP-C terör örgütünün İstanbul ili yapılanmasında yer aldığı öğrenildi.