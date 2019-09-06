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Anadolu Efes'e sosyal sorumluluk ödülü

06 Eylül 2019 Cuma 15:41
Anadolu Efes'e sosyal sorumluluk ödülü


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği One Team Ödülleri'nde üst üste üç yıldır finale kalan Anadolu Efes, Altın Ödül kazandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in Özel Olimpiyatlar Türkiye ile iş birliği yaptığı, Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin destek verdiği proje sayesinde kazandığı birincilik, aynı zamanda Türk basketbol tarihindeki ilk One Team Altın Ödülü oldu.

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Türkiye'ye kurumsal sosyal sorumluluk projeleri alanında altın ödül kazandırdıkları için çok gururlu olduklarını belirtti.

Türkiye'ye One Team Altın Ödülü kazandıran proje ise Anadolu Efes Kulübü ve Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliğinde gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin de destek verdiği projeye 15-22 yaş aralığındaki 16 özel sporcu katıldı.

Katılımcıların hem kişisel hem de sosyal gelişimlerine önemli katkıda bulunan ve 8 hafta süren çalışmalar ise Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu'nda yapıldı. Anadolu Efes Kulübü One Team Elçisi Sertaç Şanlı'nın da özel sporcular ile bir araya geldiği projede, iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler verildi.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:41
  1. Basketbol
  2. One Team Ödülleri
  3. Özel Olimpiyatlar Türkiye
  4. THY Avrupa Ligi

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