Anadolu Efes'e Avrupa Ligi'nden ödül





İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Kulübü, Avrupa'da en iyi pazarlama yapan takımların değerlendirildiği "Avrupa Ligi Devotion Pazarlama Ödülleri" kapsamında gümüş ödülün sahibi oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, THY Avrupa Ligi'nden 16 ve ULEB Avrupa Kupası'ndan 24 olmak üzere toplam 40 takımın pazarlama faaliyetlerinin değerlendirmeye alındığı araştırma sonucunda Anadolu Efes, gümüş ödülü kazandı.

Değerlendirme sonucunda altın ödüle Litvanya'nın Zalgiris, bronz ödüle ise Almanya'nın Bayern Münih takımları layık görüldü.

Geçen sezon tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde final oynayan Anadolu Efes, 2010, 2013 ve 2017'de altın ödülü kazanma başarısı göstermişti.

Anadolu Efes Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, yaptığı açıklamada, hem sportif hem de pazarlama faaliyetleri açısından çok başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Kazanılan ödülün gurur verici olduğunu aktaran Dayı, şunları kaydetti:

"Bu ödül ile Türk basketbolunun marka değerini ve bilinirliğini bir kez daha artırdığımıza inanıyoruz. Altın ödülü en çok kazanan iki takımdan biri olmayı da sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıda kulüp görevlilerimizin olduğu kadar taraftarlarımızın da büyük emeği vardı. Emeği geçen herkese ve özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımızı, bu başarıları sürdürmek için 2019-2020 sezonundaki tüm maçlarımıza bekliyoruz."





- Tribün doluluğu yüzde 125 arttı





Anadolu Efes, 2018-2019'da bir önceki sezona göre tribündeki doluluk oranını yüzde 125 artırdı.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde birçok maçı kapalı gişe oynayan lacivert-beyazlı takım, kombine satışlarında da yüzde 238 artış yakaladı.





- Takipçi ve etkileşim sayısında artış sağlandı





Anadolu Efes, sosyal medya platformlarında takipçi ve etkileşim sayısını artırdı.

Takipçi sayısında yüzde 32 artış sağlayan lacivert-beyazlı ekip, etkileşim sayısında da yüzde 101'lik yükseliş yakaladı.

Mobil uygulamada yüzde 60 kullanım artışı elde eden Anadolu Efes Kulübünün resmi internet sitesi de bir önceki sezona göre yüzde 72 fazla görüntülendi.