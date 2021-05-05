Anadolu Efes, Real Madrid'i 88-83 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi 5. ve son maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Mücadeleyi 88-83 kazanarak seride durumu 3-2 yapan Anadolu Efes, Dörtlü Final'e yükseldi. Anadolu Efesli oyuncular, maç sonunda sevinç yaşadı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya'nın Real Madrid ekibini 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Singleton ve Micic ile sayı üretirken, rakibine Alocen ve Carroll ile cevap veren Real Madrid ilk periyodu 21-18 üstün geçti.

İkinci çeyreğe Simon, Singleton ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 29-27. Ancak daha sonra yaptığı hücumların çoğundan eli boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Thompkins, Llull ve Laprovittola ile sayı bulan İspanyol ekibi, 18. dakikada durumu 33-39 yaptı. Real Madrid, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes, Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle 23. dakikada 49-44 öne geçti. Periyodun ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanan Real Madrid karşısında organize hücumlarla skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, 26. dakikada farkı 12 sayıya (57-45) çıkardı. İspanyol ekibi Llull ve Tompkins'in basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, Anadolu Efes son çeyreğe 60-57 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde savunmada zorlanan Anadolu Efes karşısında Fernandez ve Laprovittola ile sayı üreten Real Madrid, 36. dakikada 69-68 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta son dakikaya 80-80 berabere girilirken, Anadolu Efes, Simon'un kaydettiği üç sayılık basketle bitime 38 saniye kala skoru 83-80 yaptı. Kalan sürede serbest atışlardan bulduğu sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes müsabakadan 88-83 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Maç sonunda büyük sevinç



Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Lacivert-beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından saha ortasında birbirlerine sarılarak Dörtlü Final'e kalmanın sevincini yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman da tribüne giderek, sevincini maçı izleyen az sayıdaki sağlık çalışanıyla paylaştı.

Maçın yıldızı Singleton

Anadolu Efes'te Chris Singleton, karşılaşmada gösterdiği başarılı performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

ABD'li oyuncu, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, ayrıca 8 de ribaund alma başarısı gösterdi.

Dördüncü kez Dörtlü Final'de

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü kez Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Lacivert-beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, son olarak 2018-2019'da Dörtlü Final'de mücadele etti. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Ergin Ataman'ın 4. Dörtlü Final'i

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. kez Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak.

Ataman, lacivert-beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000 (Suprolig) ve 2018-2019'da da Dörtlü Final'e taşımıştı. Deneyimli başantrenör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena'nın başında da 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı.

Ergin Ataman: Dörtlü Final'i, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz

Tecrübeli başantrenör, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında İspanya'nın Real Madrid ekibini yenerek Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Ataman, çok iyi bir play-off serisi geçirdiklerini belirterek, "Arkadaşım Pablo Laso ve Real Madrid'i tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler ve seriyi asla bırakmadılar. Bu akşam da üçüncü çeyrekte maçı koparabilirdik ama geri geldiler. Bu akşam en iyi maçımız değildi. İlk yarıda Beaubois ve Larkin'den az sayı bulduk. Ancak üçüncü çeyrekte Simon ve Micic'in iyi oyunuyla farkı açtık. Real Madrid bu akşam çok fazla hücum ribaundu aldı ve bunlardan sayı buldular. Bu da maçı koparmamızı engelledi. Maçın sonunda Larkin'in devreye girmesi ve Simon'un sayılarıyla kazanmasını bildik ve şimdi Dörtlü Final'deyiz." diye konuştu.

Ergin Ataman, kazanmalarında oyuncuları Simon'un son bölümde kaydettiği üç sayılık basketin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz iki senedir oynadığımız basketbolla Dörtlü Final'i, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ataman, bir süredir hastanede tedavi gören Aydın Örs'ten bu sabah bir mesaj aldığını anlatarak, "Bana, 'Ergin siz hak ediyorsunuz. Ben sana inanıyorum, kazanacaksınız. Benimle de yakından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Değerli hocam Aydın Örs iki gün önce normal odaya çıktı. Ondan aldığım mesaj beni çok duygulandırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine 'Sevgili hocam biz Türk antrenörlerinin daha çok işi var. Hep birlikte daha çok başarılar kazanacağız.' dedim." şeklinde görüş belirtti.

Laso: Anadolu Efes'e Dörtlü Final'de başarılar diliyorum

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso da Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Anadolu Efes çok iyi bir takım. Bunu play-off'ta gösterdiler. Onlara Dörtlü Final'de başarılar diliyorum. Biz de takım olarak play-off'un ilk maçından itibaren mücadelemizi verdik. Bütün sezon gösterdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu: Güzel tabloda emeği olan herkesi gönülden kutluyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in İspanyol ekibi Real Madrid ile oynadığı ve 88-83 kazandığı play-off çeyrek final serisi son maçını Sinan Erdem Salonu'nda takip etti.

Maçın ardından Anadolu Efes'in soyunma odasını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sporda elde edilen başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Her branşta gelen başarılar bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Sporcularımızla, takımlarımızla gurur duyuyoruz. Bizi bu gururu ve sevinci yaşatan sporcularımızı, takımlarımızı tebrik ediyorum. Avrupa Ligi üst düzey bir organizasyon. Takımlarımızın bu alandaki başarısı çok mühim. Hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes bu süreci başarı ile götüren takımlarımız. Bugün Anadolu Efes, Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Basketbola çok önem verdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda da üç tane ikinciliğimiz var. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile bir şampiyonluğumuz var. İnanıyorum ki ikinci şampiyonluğumuzu da inşallah Anadolu Efes ile alacağız. Tabi basketbol her branş olduğu gibi önem verdiğimiz bir branş. Cumhuriyet tarihinin en önemli basketbol seferberliğini başlattık, 10 bin pota projesiyle. Gençlerimizin ilgisi var. Bu ülkenin gençlerini, bu toprakların değerli evlatlarını yarınlara kazandırma adına tüm branşlarda olduğu gibi basketbolda da yürüyüşümüz, inancımız, heyecanımız devam edecek. Basketbolda sporcularımız, takımlarımız bizi gururlandırmaya devam edecek. Anadolu Efes, sporcularımıza, Ergin hocamıza başarı diliyorum. Güzel tabloda emeği olan herkesi gönülden kutluyorum."