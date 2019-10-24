0553 313 94 23

Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes Euroleague maç sonucu

Euroleague'in 4. maç gününde Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Peki, Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte Anadolu Efes Real Madrid Euroleague maç sonucu...

24 Ekim 2019 Perşembe 22:44
Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes Euroleague maç sonucu

Euroleague'in 4. maç gününde Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Peki, Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte Anadolu Efes Real Madrid Euroleague maç sonucu...

Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladığı Real Madrid'i 76-60'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadeleye isabetli dış atışlarla giriş yapan Real Madrid, bir anda 9-0'ı buldu. Ergin Ataman'ın molası sonrası taraftar desteğini de arkasına alan temsilcimiz Anadolu Efes, 15-2'lik seri yaptı ve periyodu da 15-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da savunmada enerjisi yüksek, hücumda akıllı top çevirerek başlayan Anadolu Efes, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardı (22-13). Sonrasında Real Madrid oyuna iyice ağırlığını koydu ve devreye 31-29 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 5 dakikalık bölümünde 15-5'lik seri yakalayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci 5 dakikalık bölümde de içeriden Dunston - dışardan Simon ile etkili olup üçüncü periyot sonunda 56-50'yi yakaladı.

Mücadelenin son çeyreğine 5-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, maçın bitimine 08:48 kala çift haneli farka ulaştı (61-50). Dunston ve Simon etkili oyunlarını maçın son bölümünde de sürdürdü ve lacivert-beyazlı temsilcimiz mücadeleyi 76-60 kazandı.

Maçın öne çıkan isimleri: Krunoslav Simon & Bryant Dunston! Simon attığı 17 sayının yanında yaptığı 4 asistle dışarıdan, 17 sayısına 8 ribaunt ekleyen Dunston da içerden ikinci yarı sazı eline aldı ve temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanmasını bildi.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya)

15 bin 167 biletli seyirci maçı takip etti...

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 6, Singleton 13, Doğuş, Tolga, Sertaç, Pleiss, Micic 12, Anderson 2, Peters, Dunston 17, Simon 17.

Real Madrid: Causeur, Randolph 6, Fernandez 9, Campazzo 5, Laprovittola, Deck 10, Garuba, Carroll 6, Tavares, Llull 14, Mickey 10, Taylor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 22:44
  1. Anadolu Efes Real Madrid
  2. Anadolu Efes Real Madrid maçı
  3. Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
  4. Anadolu Efes Real Madrid maç sonucu
  5. Anadolu Efes Real Madrid Euroleague maç sonucu
  6. Anadolu Efes Real Madrid maçı özet
  7. Anadolu Efes Real Madrid izle

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
    1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    4. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    6. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    9. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    17. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    21. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    22. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    23. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    24. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    25. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    26. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    27. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    28. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    29. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    30. 'Uluslararası bir marka olarak devam..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!