Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes Euroleague maç sonucu

Euroleague'in 4. maç gününde Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Peki, Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte Anadolu Efes Real Madrid Euroleague maç sonucu...

Anadolu Efes Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladığı Real Madrid'i 76-60'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadeleye isabetli dış atışlarla giriş yapan Real Madrid, bir anda 9-0'ı buldu. Ergin Ataman'ın molası sonrası taraftar desteğini de arkasına alan temsilcimiz Anadolu Efes, 15-2'lik seri yaptı ve periyodu da 15-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da savunmada enerjisi yüksek, hücumda akıllı top çevirerek başlayan Anadolu Efes, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardı (22-13). Sonrasında Real Madrid oyuna iyice ağırlığını koydu ve devreye 31-29 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 5 dakikalık bölümünde 15-5'lik seri yakalayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci 5 dakikalık bölümde de içeriden Dunston - dışardan Simon ile etkili olup üçüncü periyot sonunda 56-50'yi yakaladı.

Mücadelenin son çeyreğine 5-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, maçın bitimine 08:48 kala çift haneli farka ulaştı (61-50). Dunston ve Simon etkili oyunlarını maçın son bölümünde de sürdürdü ve lacivert-beyazlı temsilcimiz mücadeleyi 76-60 kazandı.

Maçın öne çıkan isimleri: Krunoslav Simon & Bryant Dunston! Simon attığı 17 sayının yanında yaptığı 4 asistle dışarıdan, 17 sayısına 8 ribaunt ekleyen Dunston da içerden ikinci yarı sazı eline aldı ve temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanmasını bildi.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya)

15 bin 167 biletli seyirci maçı takip etti...

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 6, Singleton 13, Doğuş, Tolga, Sertaç, Pleiss, Micic 12, Anderson 2, Peters, Dunston 17, Simon 17.

Real Madrid: Causeur, Randolph 6, Fernandez 9, Campazzo 5, Laprovittola, Deck 10, Garuba, Carroll 6, Tavares, Llull 14, Mickey 10, Taylor.