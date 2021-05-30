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Spor Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz izle
Spor

Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz izle

Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 17:02:00 -
Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz izle

Anadolu Efes maçı canlı izle | Anadolu Efes bu akşam Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Euroleague Final Four final maçında Barcelona ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz izle

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes-Barcelona mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak.

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