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Spor Anadolu Efes, KONIX ile 2020-2021 sezonu resmi hijyen ortaklığı anlaşması yaptı
Spor

Anadolu Efes, KONIX ile 2020-2021 sezonu resmi hijyen ortaklığı anlaşması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:05:06 -
Anadolu Efes, KONIX ile 2020-2021 sezonu resmi hijyen ortaklığı anlaşması yaptı


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Kulübü, KONIX ile hijyen ortaklığı anlaşması yaptı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni anlaşma uyarınca, medikal kimyasal ürünler markası KONIX, Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonu resmi hijyen ortağı oldu.

KONIX, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçların yanı sıra kulüp tesisleri için Anadolu Efes'e kişisel ve yüzey dezenfektanı desteği sağlayacak.

KONIX ürünlerini kullanmaktan dolayı kulüp yöneticilerinin, antrenörlerinin, oyuncularının ve çalışanlarının çok mutlu olduğunu belirten Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Kovid-19 salgının sürdüğü ve takım üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına en üst düzeyde dikkat ettiğimiz bugünlerde KONIX’in resmi hijyen partnerimiz olması, kulübümüz için çok değerli. Özellikle oyuncu sağlığı için çok kritik bir yere sahip hijyen konusundaki katkıları için Turkuaz Sağlık AŞ ailesine ve bu anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in sağlıklı ve güvenli bir sezon geçirmesini hedeflediklerini vurgulayan Turkuaz Sağlık AŞ Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kayabaş ise "Kulüp yöneticilerinin, teknik kadronun, basketbolcularımızın ve kulüp çalışanlarının sağlığının yanında olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Geçtiğimiz bu zorlu dönemde insanların sağlıkla ve güvenle kalabilmesi için tüketicisinin her daim yanında olan bir marka olarak, sporun birleştirici ve mutlu edici gücüne inanıyoruz. Anadolu Efes 44 yıllık mazisi ile 7’den 70’e Türk milletinin sevgisini kazanmış, Türk basketbolunun en değerli kulüplerinden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.






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