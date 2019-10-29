Anadolu Efes Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?
Euroleague'de 5. hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Anadolu Efes, 5. haftada salı günü Sırbistan’ın Kızılyıldız mts ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise 30 Ekim Çarşamba günü İsrail temsilcisi Maccabi FOX’a konuk olacak. Peki,Anadolu Efes Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman? Anadolu Efes Kızılyıldız maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Euroleague'de 5. hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Anadolu Efes, 5. haftada salı günü Sırbistan’ın Kızılyıldız mts ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise 30 Ekim Çarşamba günü İsrail temsilcisi Maccabi FOX’a konuk olacak. Peki,Anadolu Efes Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman? Anadolu Efes Kızılyıldız maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Anadolu Efes Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes Kızılyıldız Euroleague maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Euroleague 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)
20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
22.45 ASVEL (Fransa) - Baskonia (İspanya)
30 Ekim Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Zenit (Rusya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Beko
22.30 Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Valencia (İspanya)