  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Spor

Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:13:00 -
Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinden en az altı basketbolcuya karantina uygulaması başlatıldığı için yarışmanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan Extra-Frutti Bursaspor karşılaşmasının tarihinde Anadolu Efes oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı
Dünya

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD Senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü aça..
İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!
Dünya

İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!

Zombi Angelina Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar'ın, 'kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl h..
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay