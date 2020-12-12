Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinden en az altı basketbolcuya karantina uygulaması başlatıldığı için yarışmanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
Daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan Extra-Frutti Bursaspor karşılaşmasının tarihinde Anadolu Efes oynanacak.