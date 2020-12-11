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Spor Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Spor

Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:40:19 -
Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinde en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının oynanacağı tarihin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

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