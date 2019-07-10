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Anadolu Efes, Euroleague Pazarlama Gümüş Ödülü’nün sahibi oldu

Anadolu Efes, Avrupa’nın en iyi pazarlama yapan takımlarının değerlendirildiği Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri’nde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:30
Anadolu Efes, Euroleague Pazarlama Gümüş Ödülü’nün sahibi oldu

Anadolu Efes, Avrupa’nın en iyi pazarlama yapan takımlarının değerlendirildiği Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri’nde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.


Sportif başarıları, pazarlama faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve iletişim çalışmaları ile Türkiye’de basketbolun sevilmesini sağlayan Anadolu Efes, bir kez daha uluslararası bir başarı kazandı. Efes, THY Euroleague’den 16 ve EuroCup’tan 24 takım olmak üzere 40 takımın pazarlama faaliyetlerinin değerlendirmeye alındığı Euroleague Devotion Ödülleri’nde Gümüş Ödüle layık görüldü. Lacivert-beyazlılar, Euroleague Devotion Pazarlama Altın Ödülü’ne ise daha önce 2010, 2013 ve 2017 yıllarında kazanmıştı. Efes, altın ödülü üç kez kazanan iki takımdan biri olma başarısını da elinde bulunduruyor.


Anadolu Efes, 2018-2019 sezonu Pazarlama Ödülleri finalinde ise AX Armani Exchange Olimpia Milan, FC Barcelona, Bayern Münih, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, Lokomotiv Kuban, Olympiacos, Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas ile yarıştı.



"Türk basketbolu için çok önemli bir başarı"


Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı ise ödül ile ilgili olarak, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak 2018-2019 sezonunda hem sportif sonuçlar hem de pazarlama faaliyetleri açısından çok başarılı bir sezon geçirdik. Bu başarıları, EuroLeague Devotion Pazarlama Gümüş Ödülü ile sürdürmek, bizim için gurur verici. Altın ödülü en çok kazanan iki takımdan biri olmayı da sürdürüyoruz. Bu ödül ile Türk basketbolunun marka değerini ve bilinirliğini bir kez daha artırdığımıza inanıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıda kulüp görevlilerimizin olduğu kadar taraftarlarımızın da büyük emeği vardı. Emeği geçen herkese ve özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımızı, bu başarıları sürdürmek için 2019 - 2020 sezonundaki tüm maçlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.



Efes tribün doluluğunu yüzde 125 artırdı


Bir önceki sezona göre tribün doluluğunu %125 artıran Anadolu Efes, THY Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ev sahibi olduğu pek çok maçı kapalı gişe oynadı. Yine bir önceki sezona göre kombine satışlarında %238 artış başarısı yakalayan Efes, iletişim platformlarında da büyük başarı elde etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:30
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