Anadolu Ateşi, ağustosta Ege turnesine başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk kültürünün dans figürlerini 106 ülkeye taşıyarak ve her yıl turizm bölgelerinde sahne alarak turizm sektörüne kültürel, ekonomik güç sağlamayı amaçlayan Anadolu Ateşi, ağustos ayında Ege turnesine çıkacak.

İlhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik tarihinden alan dans topluluğu, 2008 yılında Antalya'nın Serik beldesinde inşa edilen 5 bin kapasiteli kendi tiyatrosu Aspendos Arena'da her yıl bir milyonu aşkın turiste gösteriler yaparken, bölgede önemli derecede kültür sanat ekonomisi oluşturuyor.

Toplululuk, her cuma Aspendos Arena'da sahne almaya devam ederken bu sezon Ege Bölgesi'nde de sanatseverlerle bir araya gelecek.

Turne kapsamında Anadolu Ateşi, 5-19 Ağustos'ta Bodrum Kalesi Açıkhava Sahnesi'nde, 12 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 22 Ağustos'ta Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da ve 3 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gösterilerini sahneleyecek. Topluluk, ayrıca 28 Eylül'de Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullularla buluşacak.

Binlerce dans sanatçısı yetiştirerek bu alanda istihdam sağlayan Anadolu Ateşi, aynı zamanda Westpark Dans Okulu'nda 400 kursiyere dans eğitimi veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında da 100 Roman çocuk ve gence dans eğitimleri vermeye devam eden topluluk, eğitim alan Romanlarla birlikte bir yıl sürecek eğitimler sonrasında tamamıyla Roman kültürünü yansıtan bir müzikali sahneye koyacak.





