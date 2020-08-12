  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Anadolu Ajansının 100. Yılı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:24:10 -
Anadolu Ajansının 100. Yılı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, AA'nın 100. kuruluş yılı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede AA'nın 100. yılını kutlayan Kılıçdaroğlu, başarı dileğinde bulundu.

AA Genel Müdürü Kazancı da AA'nın Türkiye ve dünya yapılanması hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Kazancı'ya ziyarette, AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil, Şaban Kızıldağ, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da eşlik etti.

Ziyarette, Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal da hazır bulundu.

Kazancı, ziyaretin anısına Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Dünya

Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirü..
“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...
Gündem

“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...

Yazarımız Abdurrahman Dilipak, 28 Şubat sürecinde başörtü mağdurları için ön cephede mücadele verdi. Bugün mücadelesini İslam'a mugayir İsta..
CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)
Siyaset

CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, bugünkü yazısında CHP'de liste dışı kalan Ünal Çeviköz'ün İsrail savunuculuğuna atıfta bulunarak İsrail'in hukuk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı