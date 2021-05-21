Anadolu Ajansı, provokatörlük yapan muhabir Musab Turan'ın işine son verdi!

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünce, bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiği bildirildi. AA'nın duyurusunun ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iş akdi feshedilmiştir.

Basın toplantısını şahsi hesabından canlı yayınladı

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.

Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı’nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.

AA, Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulundu

Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur.

Ayrıca "Gri Pasaport" ve "Basın Kartı"nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."

Fahrettin Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz." ifadelerini kullandı.

AA muhabiri Musab Turan, bakanlara ne sordu?



Anadolu Ajansı'nda muhabirlik yapan Musab Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ortaya atılan iftiraları provokatör bir üslupla bakanlara yöneltti. Musab Turan'ın sorusuna Bakan Varank'tan sert yanıt geldi. Varank 'Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim' dedi.

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:

“Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. 3,5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabileceğine ben inanmıyorum. Sen şov yapmak istemişsin ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil. Dolayısıyla birtakım gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir. Biz, gerek terörle mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede gerçekten başarılı bir hükümetiz."

Musab Turan

Musap Turan kimdir?

Musab Turab Turan 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Yaklaşık 10 yıldır Anadolu Ajansı’nda ekonomi muhabirliği yapmaktadır. Bunun yanın sıra teknoloji ve inovasyon alanlarında Youtube ve benzeri platformlarda içerik üretmektedir. Musab Turan'ın kardeşinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı ve halen cezaevinde yattığı biliniyor.