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Yerel Ana su boru hattı bir anda bomba gibi patladı!
Yerel

Ana su boru hattı bir anda bomba gibi patladı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su boru hattının bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken, 2 araçta maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 18:15:00 -
Ana su boru hattı bir anda bomba gibi patladı!

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su boru hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi. Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü.

Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu. Su hattının patlama anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Dakikalar içerisinde tüm caddeyi su kaplaması ve araçların zarar görmesi güvenlik kameranca kaydedildi.

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