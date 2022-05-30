Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okula başlayacak olanların kaç doğumlu olduğu araştırılıyor. Anasınıflarına kaç aylık çocukların kaydettirilebileceği merak ediliyor. Peki, kaç aylık olan çocukların kayıtları ana sınıflarına alınıyor?

Ana sınıfına başlama yaşı kaç?

Ana sınıfı; Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıflardır. Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Anasınıfının imkânına göre 45-56 aylık çocuklar da kayıt edilebilir.

Çocukların anaokulu, anasınıfı ve 1.sınıfa başlama yaşları e-Okul üzerinden hesaplanabiliyor. e-Okul'un yaş hesaplama sayfası üzerinden çocuğunuzun okul yaşını öğrenebilirsiniz. Hesaplama işlemi için çocuğunuzun doğum tarihini net olarak sisteme girmeniz gerekiyor.

Çocukların hangi okula gideceği ne zaman açıklanacak?

Okul kayıtları adrese dayalı sisteme göre yapılıyor. Çocukların kayıtları evlerine en yakın okula düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl temmuz ayında adrese dayalı kayıtlar hakkında açıklama yapıyor. Ebeveynler çocuklarını kaydettirebilecekleri okulu e-Okul sistemi üzerinden öğrenebiliyor.