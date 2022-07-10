Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakalığı tarafından 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-Kayıt işleminin yapıldığı açıklandı.

2022-2023 uyum haftası ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül Pazartesi başlayacağı bildirildi. Peki ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uyum haftasının ne zaman başlayacağına ilişkin şunları söyledi: “2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”