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Ampute Milli Takımı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Milli Takımımız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:41
Ampute Milli Takımı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupasında ikinci olarak göğsümüzü kabartan Ampute Milli Takımını makamında kabul etti.

Bahçeli, finalde penaltı kaçırdıktan sonra "Türk milleti hakkını helal etsin" diyen takım kaptanı Gazi Osman Çakmak'a "Kahraman kardeşim müsterih ol bizim sende hakkımız yoktur, ama senin bizlerde hakkın pek çoktur. Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sen ve arkadaşlarındır. Sizin bu millet için yaptığınız fedakarlıkları unutursak kanımız kurusun." demişti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:41
  1. Meksika
  2. Devlet Bahçeli
  3. Osman Çakmak
  4. Ampute Futbol Dünya Kupası
  5. Ampute Milli Takımı

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