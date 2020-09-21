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Spor Ampute Futbol Türkiye Kupası, yarın Bitlis'te başlayacak.
Spor

Ampute Futbol Türkiye Kupası, yarın Bitlis'te başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:47:41 -
Ampute Futbol Türkiye Kupası, yarın Bitlis'te başlayacak.

(ANKARA) - Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda müsabakalar, 22-26 Eylül'de Bitlis Ahlat Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada göre, A ve B gruplarında 6 takımın mücadele edeceği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.

Kupanın A Grubu'nda Şahinbey Belediye Gençlik, Pendik Engelliler ve Baltalı Grup Denizli, B Grubu’nda ise Etimesgut Belediyesi Ampute, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü bulunuyor.

Yarın saat 13.30'da yapılacak açılış töreninin ardından 5 gün sürecek turnuva, Belediye ve Pendik Engelliler maçıyla başlayacak.

26 Eylül Cumartesi günü oynanacak Ampute Futbol Türkiye Kupası final karşılaşması, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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