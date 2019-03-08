Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları öğrencilerle buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Arama Kurtarma Doğa ve Spor Öğrenci Topluluğu (KARDOS) tarafından düzenlenen söyleşide Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Topluluk Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Kemal Kabasakal, eğitim faaliyetleri içerisinde sürekli olarak engelleri yenme ile ilgili öğretilerde bulunduklarını belirterek, “Buradaki arkadaşlarımız engelleri yenmiş, başarı kazanmış ve bayrağımızı dalgalandırmış arkadaşlarımız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sporcu arkadaşlarımızı sizlerle buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.Milli Takım adına ilk olarak söz alan Rahmi Özcan, ampute futbol branşının 2004 yılında Türkiye’ye kazandırıldığını hatırlatarak, “İlerleyen yıllarda ülkemizde yedi farklı takım kuruldu ve bu takımlardan milli takım oluşturuldu. Milli Takımımız da önce Avrupa Şampiyonası, sonrasında ise Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla emekleri boşa çıkarmadı. Bu süreçte başarısızlıklar da yaşadık fakat hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü söz konusu bayrağımız olunca vazgeçmeyi hiçbir zaman düşünemezdik” dedi.

Selim Karadağ: “Hiçbir zaman vazgeçmeyin ve hedeflerinize kilitlenin”

Selim Karadağ ise bu tarz organizasyonlar sayesinde öğrencilerle bir araya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, “Öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelerek onlara kendimizi anlatmak ve insanların istediklerinde neleri başarabileceklerini gösterebilmek bu organizasyonların en güzel yanı oluyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyin ve hedeflerinize kilitlenin. Şayet biz aldığımız başarısızlıklar neticesinde bu işten vazgeçseydik bu başarıları elde edemezdik” şeklinde konuştu.

Başarılı sporcu Fatih Şentürk de Ampute Futbol Milli Takımı’nın katılmış olduğu organizasyonlarda saha içi ve saha dışında yaşadıkları duygu dolu anlarla ilgili paylaşımlarda bulundu. Sporun kendileri için bir yaşam şekli olduğunu vurgulayan Şentürk, “Hepiniz sporcusunuz ve sporu hayatınızın her alanında yaşayan bireylersiniz. Spordan hiçbir zaman ayrı kalmayın. Kendinizi geliştirme gayreti içinde olun” dedi.

Şehmuz Erdinç: “Sporcu yetiştirmek fidan yetiştirmek gibidir”

Yaklaşık 19 yaşından beri Ampute Futbol Takımı’nda görev yaptığını belirten Şehmuz Erdinç ise birçok başarıya imza attıklarını hatırlatarak, “İnşallah Dünya Kupasını da ülkemize getirmeyi çok istiyoruz. Sporcu yetiştirmek fidan yetiştirmek gibidir. Ne kadar iyi yetiştirirseniz o kadar sağlam olacaktır. Sizler de sporcu yetiştirecek bireylersiniz. Şimdiden kendinizi bu yönde geliştirmeye gayret gösterin” diye konuştu.

Plaket takdimi ile sona eren söyleşinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay’ı makamında ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti.