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Spor Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 09:05:00 -
Ampute Futbol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi. Milliler, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 

Ampute Futbol Milli Takımı, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Osman Çakmak,yaptığı açıklamada, kampın 7 Mayıs Cuma günü sona ereceğini, ardından hazırlık karşılaşmaları için Polonya'nın Krakow kentine gideceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol oynamayı özlediklerini anlatan Çakmak, "Polonya'da Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Öncelikli hedefimiz Avrupa. 8-9 Mayıs tarihlerinde Polonya Milli Takımı ile 2 özel maç yapacağız. Moralimiz yerinde, takımımıza güvenim tam. Başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kampta yer alan sporcular şöyle:

Kaleci: Bülent Çetin, Selim Karadağ, Erdi Arslan

Defans: İsmail Korkmaz, Feyyaz Gözüaçık, Okan Şahiner

Orta saha: Serkan Dereli, Muhammet Yeğen, Rüstem Kurhan, Şeyhmus Erdinç

Forvet: Savaş Kaya, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz, Muhittin Kurt, Alican Kuruyamaç

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