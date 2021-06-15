Ampadu'dan şaşkına çeviren Türkiye açıklaması

Yaklaşık 250 Galler taraftarına kıyasla çarşamba günü Bakü'de 25.000 Türk taraftarın olması bekleniyor. Gallerli futbolcu Ethan Ampadu, "Söylemesi garip ama yuhalanmaktan zevk alacağız." dedi.

Galler Milli Takımı'nın futbolcusu Ethan Ampadu, Galler'in çarşamba günkü Euro 2020 karşılaşmasında Türk taraftarlar tarafından yuhalanmaktan zevk alacağını söyledi.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Galler-Türkiye maçında yaklaşık 25.000 Türk taraftarının olması bekleniyor.

Ancak, son 12 aydır boş stadyumlarda oynayan Ampadu, Sky Sports News'e Galler'in bu olaydan zevk alacağını söyledi.

"Bizden başka herkesin evinde maç var gibi görünüyor" diye şaka yapan Ampadu, "Hepimiz dört gözle bekliyoruz, hepimiz buna bayılacağız. Söylemesi garip ama yuhalanmaktan zevk alacağız." dedi.

Türkiye, Mart ayındaki Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç'e karşı etkileyici galibiyetler elde ederek Euro 2020'ye formda girdi, ancak açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Ampadu, Galler'in İtalya maçındaki sonuca bakmadığını ve Türkiye karşısında sıkı rekabet beklediğini söyledi.