AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması'nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması'nda profesyonel ve öğrenci kategorilerinde, yurt dışı eğitim bursu dahil olmak üzere toplamda 10 projeye 10'ar bin TL tutarında para ödülü verildi.

EMİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türkiye'nin doğal taşlarının ihracat potansiyelini artırmak ve Türk doğal taşının prestijli projelerdeki kullanımını yükseltmek amacıyla düzenlediği AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması'nın sonuçları duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile düzenlenen yarışma, mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans, yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler ve mezunlarının katılımıyla Dünya Mimarlık Günü'nde gerçekleşti.



EMİB, bu yarışmayla sektördeki profesyonelleri ve öğrencileri bir araya getirerek, doğal taş ihracatında tasarımın gücünü ortaya çıkararak sektöre katma değer sağladı.

AMORF Yarışması ile tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler jürilere sunuldu. Jüri üyeleri, başvuruları "mermer atıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri", "dış mekan projeleri ve iç mekan uygulamaları" ile "mobilya ve aksesuar tasarımları" olmak üzere 3 ana kategoride değerlendirmelerini gerçekleştirdi.





- "Türkiye'nin en genç inovasyon ailesini oluşturduk"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak, her zaman ifade ettiğimiz 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefimize ulaşma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklandık. Tasarım Haftaları ve İnovasyon Haftaları düzenledik, İnovaTİM ile 72 ilden 150 üniversitede, Türkiye'nin en genç inovasyon ailesini oluşturduk. 2019 yılında AloTİM, TİM aplikasyonu, İhracat Radarı gibi birçok projeyle TİM'de dijital dönüşümü bünyemizde gerçekleştirdik. 2020 yılında da pandeminin etkisiyle işlerimizi sanal platformlara taşıdık. Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetlerini 11 ülkede başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.





- "Ülkemiz dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı konumunda"





Gülle, 2020 yılında pandeminin etkisiyle projeleri sanal platformlara taşıdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yarışma kapsamında, ülkemiz doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılması, doğal taş ihracatında tasarım yoluyla yüksek katma değerli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler geliştirilmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Böylelikle tasarım faktörünün çarpan etkisiyle Türk doğal taşları kullanılarak üretilen ürünlerin uluslararası piyasalarda imajının geliştirilmesi, işlenmiş ürünlerin markalaşarak yurt dışına çok daha yüksek birim fiyatlarla satılması mümkün olacak.

Dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı olan Türkiye, katma değerli üretim ve ihracatla hedeflerinin ne olması gerektiğinin farkında. Biliyoruz ki ülkemiz, gerek sahip olduğu doğal kaynaklar gerekse eğitimli insan kaynağıyla bu atılımı gerçekleştirmek için her türlü donanıma sahiptir. Yeter ki kendimize inanalım ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine hak ettiği değerler üzerinden ulaştıralım, ülkemizin gelişiminde ve refah artışında net ihracatın payını günden güne artıralım."





- "Kalkınmamızın anahtarı madenlerimizin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçiyor"





Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Ege Bölgesi'nde 8 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden 12 ihracatçı birliğinin, endüstri ve tasarımın gücünü harmanlayarak birçok projeye imza attığını belirterek, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak, öncü sektörlerimizle birlikte tasarım yarışmaları düzenleyerek ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasında önemli bir rol oynuyoruz." ifadesini kullandı.

Ülke olarak kalkınmanın anahtarının, bugün piyasa değeri trilyonlarca dolar eden madenlerin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçtiğini aktaran Eskinazi, "Bu amaçla EİB Moda Tasarım Yarışması, Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması, mobilya, doğal taş ve tekstil ürünlerinin birlikte harmanlandığı Ezberbozan Tasarım Yarışması ve AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması'yla, Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği tasarım yarışmaları 4'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Pandemiden etkilenen madencilik, nisanda normalleşmeye başladı"





EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise EMİB olarak 2019 yılında yüzde 3'lük ihracat artış hızıyla 946 milyon dolar döviz geliri elde ettiklerini belirterek, "2020'ye de büyük umutlarla girmiş ve ihracatta 1 milyar doları aşma hedefi koymuştuk. Nitekim ocak ayında yüzde 22'lik artış ve 76,5 milyon dolar gelirle iyi bir başlangıç yaptık. Kovid-19 pandemisi tüm sektörler gibi madencilik sektörünü de etkiledi. 2020 yılı şubat ve mart aylarında yüzde 50'ye varan oranlarda düşen ihracatımız, nisan ayından itibaren normalleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Ocak-Eylül 2020'de Türkiye geneli maden ihracatının yüzde 7'lik kayıpla 2,97 milyar dolar olduğunu bildiren Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğal taş özelinde ihracatımız ise Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 11'lik kayıpla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Blok doğal taş ihracatımız ise bu dönemde Çin pazarındaki talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 30 kayıpla 458 milyon dolar oldu. 2020 yılının ocak-eylül aralığında Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin kayda aldığı maden ihracatı, 2019'un ocak-eylül dönemine göre yüzde 1 azalışla 678 milyon dolar, doğal taş ihracatı ise yüzde 6 azalışla 412 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli pazarları, başta ihracatımızın yüzde 40'ını yaptığımız Çin olmak üzere AB, ABD ve Orta Doğu ülkeleridir. Çin'e ihracatımızın tamamen durması, diğer ülkelerde (özellikle Orta Doğu ülkelerinde) siparişlerin bekletilmesi dolayısıyla madencilik sektörü büyük sıkıntı yaşadı. Mayıs ayından itibaren Çin'den gelen doğal taş talebinin kademeli olarak artış gösterdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin 2020 eylül ayı işlenmiş doğal taş ihracatında Eylül 2019'a kıyasla yüzde 24 artış var."





- "Hedefimiz, işlenmiş ürün ihracatını daha yüksek seviyelere çıkarmak"





Mevlüt Kaya, Ocak-Eylül 2020 döneminde Birliğin işlenmiş doğal taş ihracatının Birliğin toplam doğal taş ihracatının yüzde 73'üne ulaştığını aktararak, "Burada hedefimiz, işlenmiş ürün ihracatını daha yüksek seviyelere çıkarmak. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması bizler için çok önemli. Çünkü ham madde ya da yarı mamul yerine, özellikle doğal taş ham maddesine tasarımla, sanatsal ve estetik dokunuşla, yenilikçi teknolojilerle sağlanacak katma değerli üretimler ihracat hacmimizi hak ettiği gibi çok daha yüksek seviyelere çıkaracaktır. O nedenle doğal taş sektörüne tasarımı ve estetiği getirmeyi, katma değerli üretimler gerçekleştirmeyi ve bu üretimler için yeni yatırımlar yapılmasını arzu ediyoruz. Elbette madencisi, sanayicisi, akademisi, tasarımcısı, mimarı ve iç mimarı ile hep birlikte sektörde yeni bir ekonomi yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Mermer denildiğinde akla gelen ilk ülkenin Türkiye olması gerekir"





Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melike Alpay Özmen, Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'nin, 5,1 milyar metreküp muhtemel mermer rezervine sahip olduğunu, bu değerin, 15 milyar metre küp olduğu tahmin edilen dünya rezervlerinin yüzde 33'üne karşılık geldiğini bildirdi.

Özmen, devamla şunları kaydetti:

"Bu zengin jeolojik varlığımız nedeniyle mermer denildiğinde akla gelen ilk ülkenin Türkiye olması gerekir. Fakat ne yazık ki günümüzde ihracat bakımından İtalya'dan sonra geliyoruz. Dünyanın gelişmiş ve hızla büyüyen ekonomileri tarafından tercih edilen doğal taşlar, önemli ihracat kalemlerimizden biridir. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak, ülkemizdeki bu zengin mirasımıza katma değer kazandırarak bu alanda öncü ülkelerden biri haline gelmeliyiz diye düşünüyoruz.

EMİB olarak, mermerden sanat eseri üretmeye, tasarım objeler üretmeye hiç de yabancı olmadığımızı, hatta bu konuda en eski medeniyetlerden olduğumuzu göstermek istiyor; bu nedenle gelenekselleşmesini umduğumuz, her sene sektörün heyecanla beklediği, sektörün çeşitli alanlarda başarılara imza atan isimlerinin ödüllendirileceği, adeta mermer sektörünün 'Oscar töreni' tadında bir etkinliği yıllara meydan okuyan hem tarihi hem de estetik dünya harikası Efes Antik Kenti'nde 'Doğaltaş Ödül Gecesi Efes 2021'i organize etmeyi planlıyoruz."





- Yarışmanın kazananları





AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması'nın ilk yılı olmasına karşın "öğrenci" kategorisinde 196, "profesyonel" kategorisinde 202 olmak üzere 398 geçerli başvuru alındı.

"Profesyonel ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları" kategorisinde Levo Projesi ile Ali Can Erol ve Hakan Yörük, "Profesyonel ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları" kategorisinde Naan Projesi ile Ayşenur Aydemir, Selen Çakır ve Zehra Alan, "Öğrenci ve Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi" kategorisinde Lava Projesi ile TOBB Üniversitesi'nden Burçin Ece Ertürk ve Bilgesu Yıldız, "Profesyonel ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları" kategorisinde DRIPPER Projesi ile Cemre Aymelek, Gözde Karakoyunlu ve Gamze Sevimli, "Öğrenci ve Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi" kategorisinde Lucıd Projesi ile ODTÜ'den Elif Dilara Bora ve Ozan Aksun, "Öğrenci ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları" kategorisinde Inleaf Projesi ile Marmara Üniversitesi'nden Mehmet Ali Seven, "Öğrenci ve Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi" kategorisinde İstasyon Projesi ile Sakarya Üniversitesi'nden Nilay Koçak ve Süleyman Pamuk, "Profesyonel ve Dış Mekan" kategorisinde Shome Projesi ile Ömer Yeşildal, "Profesyonel ve Dış Mekan" kategorisinde Harmony Projesi ile Semiha Kan, "Öğrenci ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları" kategorisinde Pure Projesi ile Gazi Üniversitesi'nden Ümmü Beyza Top 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

"1 Yıllık Ürün ve İş Geliştirme Mentorluğu" kategorisinde TOBB Üniversitesi'nden LAVA Projesi ile Burçin Ece Ertürk ve Bilgesu Yıldız, "Tasarladığı Ürünün Ticarileşmesine Olanak Sağlayacak Üretim ve Satış" kategorisi kazananları DRIPPER Projesi ile Cemre Aymelek, Gözde Karakoyunlu, Gamze Sevimli ve INLEAF Projesi ile Mehmet Ali Seven ödüle layık görüldü.