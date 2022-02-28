Amirallerin darbe imalı bildirisine, 'temiz' demiş! Kim o hukukçu?

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Darbe imalı gece yarısı bildirisinde imzası olan amiral eskilerinin yargılanmasına devam ediliyor.

Skandal bildiride imzası olan Serdar Okan Kırçiçek, 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak dava kapsamında, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki talimat duruşmasına katıldı.

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Kırçiçek, ADMEK-2 adlı Whatsapp grubuna davet üzerine katıldığını belirtirken, grubun emekli generallerin ölüm, düğün, kutlama gibi önemli günlerde sosyalleşme amacıyla kullanıldığını iddia etti.

Kim o 'temiz' diyen hukukçu?

Tepki çeken darbe imalı bildirinin bir amiral tarafından gündeme getirildiğini söyleyen Kırçiçek, hazırlanan metnin bir hukukçu tarafından gözden geçirildiğini ve "temiz" olarak değerlendirildiğini aktardı.

"Yazının yazılmasında herhangi bir dahlim olmamıştır." diyerek savunmasına başlayan Kırçiçek, "Yazı başlığına 'Yüce Türk Milleti'ne' ifadesi yazılması, 'aksi halde' ifadesi eklenmesi ve gece yarısı yayınlanmasını takip etmedim. Tepki çekmesi sonucu yazıyı tekrar okudum. Bir problem yoktu. Darbeye kalkışılmaması gerektiğini içeriyordu." ifadeleri ile darbe imasını reddetti.

Emekli Tuğgeneral Serdar Okan Kırçiçek, savunmasına şöyle devam etti:

Tepkiler sonucu demokrasiye bağlı olunduğuna dair yeni bir açıklama da yayınlanmak istendi ama polemiğe neden olacağı endişesiyle bazı amiraller istemediğinden yayınlanmadı. Bildiriye, meslek hayatımda almış olduğum akademik öğretim, edindiğim eğitimler, tecrübeler ve hukuk kuralları çerçevesinde olduğuna inanarak imza verdim. Demokrasi sevdalısı bir vatandaş olarak asla başka bir amacım olmadı, olamaz. Kamuoyunu bilgilendirme niteliğinde olan duyurunun yanlış anlaşılıp ülke gündemine oturmasından dolayı son derece üzgünüm.