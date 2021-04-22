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Gündem ‘Amiral’ tutmadı, ‘128 milyar $’ olsun
Gündem

‘Amiral’ tutmadı, ‘128 milyar $’ olsun

Montrö Boğazlar Sözleşmesi bahanesiyle gece yarısı muhtıra tarzında bildiri yayınlayarak hükümete ayar çekme çabasına giren 104 emekli amiral tarafından açıklanan bildiriye tepkiler devam ederken, muhalefet ise amirallerin kabahatini örtme peşinde.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 09:27:00 -
‘Amiral’ tutmadı, ‘128 milyar $’ olsun

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Bildiriyi gündemden düşürmek isteyen başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere zillet partileri, ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusuyla algı yönetmeye çalışıyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, “4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz?” şeklinde tepki göstermişti. Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin tamamı serbest kaldı. Olan biteni Akit’e değerlendiren Avukat Serkan Toper, şunları dile getirdi: “104 emekli amiral kamuoyunda istedikleri algıyı oluşturamadı. Hem hukuk hem de kamuoyunun verdiği çok sert tepkiyle karşılaşıldı. Dolayısıyla ‘128 milyar dolar’ sorusu kamuoyunun algısını değiştirmeye yönelik bir hamle. Biraz hukukun etrafından dolanmak suretiyle bir algı çalışması yapılıyor.”

CHP’nin kendi pislikleri

Avukat Hasan İlter de, şunları kaydetti: “CHP’nin yalan dolan iftira üzerine kurduğu siyaset çok malum. Önce ‘fısıltı gazetesi’ ile bir yalan yayıyorlar. Kendi mahallelerine bunu kabul ettiriyorlar. Sonra da ortaya çıkıyorlar. Bir deli kuyuya bir taş atar 40 akıllı çıkaramaz misali ortaya bir pislik atıyorlar sonra da milleti uğraştırıyorlar. Pisliklerini örtmek için ‘128 milyar dolar nerede?’ gibi iftiralara sarılıyorlar.”


Yeni Akit Gazetesi
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