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Amiral eskisi Türker Ertürk Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı! Türkiye'yi bunlara mı emanet etmişiz!

Darbe imalı bildiriye imza atan ve daha önce terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik skandal açıklamalarda bulunan Türker Ertürk, Selçuk Bayraktar ile yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 20:42:00 - 2022-12-05 21:05:18

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalışan ve 6-8 Ekim olaylarının müsebbibi Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de adeta teröristlerin ağzıyla konuşarak yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı. 

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve 6-8 Ekim olayları olarak bilinen teröristlerin sokaklara döküldüğü çağrıyı yapan Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı.

CHP tarafından fonlanan Tele1 canlı yayınına konuk olan Ertük, Türkiye'nin büyük bir atılım yaparak geliştirdiği savunma sanayini hedef alıp "Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin" ifadelerini kullandı.

"İktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi?"

TSK'ya bağlı bir asker olarak görev yapmasına rağmen adeta teröristlerin ağzıyla konuşan Ertürk yerli ve milli SİHA'lar için şu ifadeleri kullandı:

"SİHA'da iyi şeyler yapılıyor. Tabii ki gurur duyarız ama merak ediyorum yani bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Neyi yaptınız Allah aşkına, motoru mu sen yaptın boyası mı senin? Her şeyi dışarıdan alıyorsun onu da bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim"

Türkiye kimlere emanet edilmiş?

Amiral eskilerinin hazırladığı darbe imalı bildiride de imzası bulunan Türker Ertürk, yerli ve milli sanayiye karşı çıkarak, "Türkiye zamanında kimlere emanet edilmiş" dedirtti.

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