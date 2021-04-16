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Gündem Amiral eskilerinin darbe bildirisinde flaş gelişme
Gündem

Amiral eskilerinin darbe bildirisinde flaş gelişme

Bir gece yarısı Montrö'yü bahane ederek darbe bildirisi yayımlayan 104 amiral eskilerinin arasında yer alan 7 ismin evinde arama yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:07:00 -
Amiral eskilerinin darbe bildirisinde flaş gelişme

 

104 amiral eskisinin, son dönemde gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni bahane ederek gece yarısı darbe bildirisi yayımladı.

Halkın hür iradesiyle seçtiği meşru hükümeti darbe ile tehdit eden amiral eskilerine sahip çıkan CHP skandal tavrıyla tepki çekmişti.

İstanbul'da arama yapılıyor

Alçak bildiriyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da polis ekipleri, bildiriye imza atan 7 amiral eskisinin evinde arama yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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