Amiral eskilerinin darbe bildirisinde flaş gelişme
Bir gece yarısı Montrö'yü bahane ederek darbe bildirisi yayımlayan 104 amiral eskilerinin arasında yer alan 7 ismin evinde arama yapıldığı bildirildi.
104 amiral eskisinin, son dönemde gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni bahane ederek gece yarısı darbe bildirisi yayımladı.
Halkın hür iradesiyle seçtiği meşru hükümeti darbe ile tehdit eden amiral eskilerine sahip çıkan CHP skandal tavrıyla tepki çekmişti.
İstanbul'da arama yapılıyor
Alçak bildiriyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İstanbul'da polis ekipleri, bildiriye imza atan 7 amiral eskisinin evinde arama yapıyor.