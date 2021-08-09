Amine Harit kimdir? Amine Harit nereli? Amine Harit kaç yaşında? Amine Harit hangi takımda?
Galatasaray transferleri son dakika: Yeni sezon hazırlıklara devam eden, Galatasaray transferlere doymuyor. Aytaç Kara, Bariş Alper Yılmaz, Cicildao, Sacha Boey, Aanholt ve Alparsan Öztürk’ü renklerine katan Galatasaray, Claudinho transferinden sonuçsuz kalınırsa B planını devreye sokması bekleniyor. GS, Amine Harit transferi için atağa kalkacak. Peki Amine Harit kimdir? Amine Harit nereli? Amine Harit kaç yaşında? Amine Harit hangi takımda?
Galatasaray transferleri son dakika: Yeni sezon hazırlıklara devam eden, Galatasaray transferlere doymuyor. Aytaç Kara, Bariş Alper Yılmaz, Cicildao, Sacha Boey, Aanholt ve Alparsan Öztürk’ü renklerine katan Galatasaray, Claudinho transferinden sonuçsuz kalınırsa B planını devreye sokması bekleniyor. GS, Amine Harit transferi için atağa kalkacak. Peki Amine Harit kimdir? Amine Harit nereli? Amine Harit kaç yaşında? Amine Harit hangi takımda?
Amine Harit kimdir?
Amine Harit 18 Haziran 1997 tarihinde Pontoise, Fransa’da doğdu. Faslı millî futbolcu olan Amine Harit’in kulübü Schalke 04’tür.
Amine Harit altyapı kariyeri
2003-2004 Argenteuil C.O.
2004-2007 Espérance Paris 19ème
2007-2008 Paris Saint-Germain
2008-2011 Espérance Paris 19ème
2011-2012 Red Star
2012-2016 Nantes
Temmuz 2017'de Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'dan 8 milyon Euro bedelle Schalke 04'e geçen Amine Harit, takımın Bundesliga 2'ye düşmesinden sonra menajerleri aracılığıyla yeni takım arayışlarına başladığı biliniyor. Amine Harit'in en büyük taliplisi ise Galatasaray.