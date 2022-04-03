Amigurumi tavşan nasıl yapılır? Amigurumi tarifleri

Amigurumi sanatı nedir?

Amigurumi oyuncaklar diğer plastik ve tahta malzemelerden yapılmış oyuncaklara nazaran oldukça sağlıklıdır. Amigurumi oyuncakların yumuşak bir dokuya sahip olması çocukların oyun oynarken birbirlerine zarar vermesini de engeller.

Amigurumi, Japonca'da oyuncak yapma sanatı demektir. Ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan bu oyuncaklar son yıllarda oldukça popüler oldu

Büyüme çağında olan 1-6 yaş gurubu çocukların en sevdiği oyuncaklardan olan bu tavşan modelleri sizlerde kısa sürede yapabilir , çocuklarınıza sağlıklı oyuncak verebilirsiniz.

Amigurumi renkli tavşan yapımı

Malzemeler

Gazzal Baby Cotton el örgü ipleri;

1 adet Ekru (3410) renk ip

1 adet Pembe (3435) renk ip

1 adet Turuncu (3419) renk ip

1 adet Sarı (3413) renk ip

1 adet Açık Mavi (3423) renk ip

1 adet Yeşil (3449) renk ip

1.9 mm tığ

6 mm amigurumi göz

Boncuk elyaf

Siyah etamin ipi

Kısaltmalar

SH: Sihirli halka

X: Sık iğne

A: Azaltma

V: Artırma

Amigurumi tavşan nasıl yapılır?

Kafa

Ekru renk ip ile örülür.

1) SH içine 6x

2) 6v (12x)

3) (x, v)*6 (18x)

4) (2x, v)*6 (24x)

5) (3x, v)*6 (30x)

6) (4x, v)*6 (36x)

7) (5x, v)*6 (42x)

8) (6x, v)*6 (48x)

9) (15x, v)*3 (51x)

10) (16x, v)*3 (54x)

11) (17x, v)*3 (57x)

12) (18x, v)*3 (60x)

13-27) 60x

28) (8x, a)*6 (54x)

29) (7x, a)*6 (48x)

30) (6x, a)*6 (42x)

31) (5x, a)*6 (36x)

32) (4x, a)*6 (30x)

33) (3x, a)*6 (24x)

Gövde

Ekru renk ip ile örülür.

1) SH içine 6x

2) 6v (12x)

3) (x, v)*6 (18x)

4) (2x, v)*6 (24x)

5) (3x, v)*6 (30x)

6) (4x, v)*6 (36x)

7) (5x, v)*6 (42x)

8) (6x, v)*6 (48x)

9) (7x, v)*6 (54x)

10) (8x, v)*6 (60x)

11) (19x, v)*3 (63x)

12) (20x, v)*3 (66x)

13-19) 66x

20) (20x, a)*3 (63x)

21) 63x

22) (19x, a)*3 (60x)

23) 60x

24) (18x, a)*3 (57x)

25) 57x

26) (17x, a)*3 (54x)

27) 54x

28) (16x, a)*3 (51x)

29) 51x

30) (15x, a)*3 (48x)

31) 48x

32) (14x, a)*3 (45x)

33) 45x

34) (13x, a)*3 (42x)

35) 42x

36) (12x, a)*3 (39x)

37) (11x, a)*3 (36x)

38) 36x

39) (10x, a)*3 (33x)

40) (9x, a)*3 (30x)

41) 30x

42) (8x, a)*3 (27x)

43) (7x, a)*3 (24x)

Bacaklar (2 tane)

Ekru renk ip ile başlanır.

1) SH içine 6x

2) 6v (12x)

3) (x, v)*6 (18x)

4) (2x, v)*6 (24x)

5) (3x, v)*6 (30x)

6-8) 30x

9) (a, 3x)*3, 15x (27x)

10) (a, 2x)*3, 12x (24x)

11) (a, x)*3, 9x (21x)

Turuncu renk ipe geçilir.

12-14) 21x

Yeşil renk ipe geçilir.

15-17) 21x

Sarı renk ipe geçilir.

18-20) 21x

Mavi renk ipe geçilir.

21-23) 21x

Ekru renk ipe geçilir.

24-43) 21x

Kollar (2 tane)

Ekru renk ip ile başlanır.

1) SH içine 6x

2) 6v (12x)

3) (x, v)*6 (18x)

4) (5x, v)*3 (21x)

5-6) 21x

7) (5x, a)*3 (18x)

Turuncu renk ipe geçilir.

8-10) 18x

Yeşil renk ipe geçilir.

11-13) 18x

Sarı renk ipe geçilir.

14-16) 18x

Mavi renk ipe geçilir.

17-19) 18x

Ekru renk ipe geçilir.

20-37) 18x

Kulaklar (2 tane)

Turuncu ip ile başlanır.

1) SH içine 6x

2) (x, v)*3 (9x)

3) (2x, v)*3 (12x)

Yeşil renk ipe geçilir.

4) (3x, v)*3 (15x)

5) (4x, v)*3 (18x)

6) (5x, v)*3 (21x)

Sarı renk ipe geçilir.

7) (6x, v)*3 (24x)

8) (7x, v)*3 (27x)

9) (8x, v)*3 (30x)

Mavi renk ipe geçilir.

10) (9x, v)*3 (33x)

11) (10x, v)*3 (36x)

12) (11x, v)*3 (39x)

Turuncu renk ipe geçilir.

13-15) 39x

Yeşil renk ipe geçilir.

16-18) 39x

Sarı renk ipe geçilir.

19-21) 39x

Mavi renk ipe geçilir.

22) (11x, a)*3 (36x)

23) 36x

24) (10x, a)*3 (33x)

Ekru renk ipe geçilir.

25) 33x

26) (9x, a)*3 (30x)

27) 30x

28) (8x, a)*3 (27x)

29) 27x

30) (7x, a)*3 (24x)

31) 24x

32) (6x, a)*3 (21x)

33) 21x

34) (5x, a)*3 (18x)

35) 18x

36) (4x, a)*3 (15x)

37) 15x

38) (3x, a)*3 (12x)

39) 12x

Cep

1) Turuncu ip ile 11 zincir çekerek başlıyoruz. İlk zinciri atlıyoruz, 2. zincirden itibaren 10x yapıyoruz. 1 zincir çekiyoruz.

2) Geri dönüyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.

3) Geri dönüyoruz, yeşil ipe geçiyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.

4) Geri dönüyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.

5) Geri dönüyoruz, sarı ipe geçiyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.

6) Geri dönüyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.

7) Geri dönüyoruz, mavi ipe geçiyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.

8) Geri dönüyoruz, 10x yapıyoruz

9) Ekru ip ile 3 kenara sık iğne yapıyoruz (üst mavi kenar hariç)

Birleştirme

1) Kulakları elyaf doldurmadan 3-6. sıralar arasına aralarında 10x bırakacak şekilde dikiyoruz.

2) Kaşları 11-13. sıralar arasına aralarında 8x bırakacak şekilde işliyoruz. (Kaşlar 3x genişliğinde olacak)

3) Gözleri 17-18. sıralar arasına aralarında 10x bırakacak şekilde takıyoruz.

4) Burnu 20-26. sıralar arasına gözlerin ortasına denk gelecek şekilde pembe iple işliyoruz.

5) Kolları gövdenin 40-41. sıraları arasına aralarında 9x bırakacak şekilde dikiyoruz.

6) Bacakları 3-9. sıralar arasına aralarında 6x bırakacak şekilde dikiyoruz.

7) Cebi 13-23. sıralar arasına dikiyoruz.