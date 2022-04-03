Amigurumi tavşan nasıl yapılır? Amigurumi tarifleri
Yapımı çok kolay olan bir örgü modeli! Amigurumi tavşan nasıl yapılır ?
Amigurumi sanatı nedir?
Amigurumi oyuncaklar diğer plastik ve tahta malzemelerden yapılmış oyuncaklara nazaran oldukça sağlıklıdır. Amigurumi oyuncakların yumuşak bir dokuya sahip olması çocukların oyun oynarken birbirlerine zarar vermesini de engeller.
Amigurumi, Japonca'da oyuncak yapma sanatı demektir. Ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan bu oyuncaklar son yıllarda oldukça popüler oldu
Büyüme çağında olan 1-6 yaş gurubu çocukların en sevdiği oyuncaklardan olan bu tavşan modelleri sizlerde kısa sürede yapabilir , çocuklarınıza sağlıklı oyuncak verebilirsiniz.
Amigurumi renkli tavşan yapımı
Malzemeler
Gazzal Baby Cotton el örgü ipleri;
1 adet Ekru (3410) renk ip
1 adet Pembe (3435) renk ip
1 adet Turuncu (3419) renk ip
1 adet Sarı (3413) renk ip
1 adet Açık Mavi (3423) renk ip
1 adet Yeşil (3449) renk ip
1.9 mm tığ
6 mm amigurumi göz
Boncuk elyaf
Siyah etamin ipi
Kısaltmalar
SH: Sihirli halka
X: Sık iğne
A: Azaltma
V: Artırma
Amigurumi tavşan nasıl yapılır?
Kafa
Ekru renk ip ile örülür.
1) SH içine 6x
2) 6v (12x)
3) (x, v)*6 (18x)
4) (2x, v)*6 (24x)
5) (3x, v)*6 (30x)
6) (4x, v)*6 (36x)
7) (5x, v)*6 (42x)
8) (6x, v)*6 (48x)
9) (15x, v)*3 (51x)
10) (16x, v)*3 (54x)
11) (17x, v)*3 (57x)
12) (18x, v)*3 (60x)
13-27) 60x
28) (8x, a)*6 (54x)
29) (7x, a)*6 (48x)
30) (6x, a)*6 (42x)
31) (5x, a)*6 (36x)
32) (4x, a)*6 (30x)
33) (3x, a)*6 (24x)
Gövde
Ekru renk ip ile örülür.
1) SH içine 6x
2) 6v (12x)
3) (x, v)*6 (18x)
4) (2x, v)*6 (24x)
5) (3x, v)*6 (30x)
6) (4x, v)*6 (36x)
7) (5x, v)*6 (42x)
8) (6x, v)*6 (48x)
9) (7x, v)*6 (54x)
10) (8x, v)*6 (60x)
11) (19x, v)*3 (63x)
12) (20x, v)*3 (66x)
13-19) 66x
20) (20x, a)*3 (63x)
21) 63x
22) (19x, a)*3 (60x)
23) 60x
24) (18x, a)*3 (57x)
25) 57x
26) (17x, a)*3 (54x)
27) 54x
28) (16x, a)*3 (51x)
29) 51x
30) (15x, a)*3 (48x)
31) 48x
32) (14x, a)*3 (45x)
33) 45x
34) (13x, a)*3 (42x)
35) 42x
36) (12x, a)*3 (39x)
37) (11x, a)*3 (36x)
38) 36x
39) (10x, a)*3 (33x)
40) (9x, a)*3 (30x)
41) 30x
42) (8x, a)*3 (27x)
43) (7x, a)*3 (24x)
Bacaklar (2 tane)
Ekru renk ip ile başlanır.
1) SH içine 6x
2) 6v (12x)
3) (x, v)*6 (18x)
4) (2x, v)*6 (24x)
5) (3x, v)*6 (30x)
6-8) 30x
9) (a, 3x)*3, 15x (27x)
10) (a, 2x)*3, 12x (24x)
11) (a, x)*3, 9x (21x)
Turuncu renk ipe geçilir.
12-14) 21x
Yeşil renk ipe geçilir.
15-17) 21x
Sarı renk ipe geçilir.
18-20) 21x
Mavi renk ipe geçilir.
21-23) 21x
Ekru renk ipe geçilir.
24-43) 21x
Kollar (2 tane)
Ekru renk ip ile başlanır.
1) SH içine 6x
2) 6v (12x)
3) (x, v)*6 (18x)
4) (5x, v)*3 (21x)
5-6) 21x
7) (5x, a)*3 (18x)
Turuncu renk ipe geçilir.
8-10) 18x
Yeşil renk ipe geçilir.
11-13) 18x
Sarı renk ipe geçilir.
14-16) 18x
Mavi renk ipe geçilir.
17-19) 18x
Ekru renk ipe geçilir.
20-37) 18x
Kulaklar (2 tane)
Turuncu ip ile başlanır.
1) SH içine 6x
2) (x, v)*3 (9x)
3) (2x, v)*3 (12x)
Yeşil renk ipe geçilir.
4) (3x, v)*3 (15x)
5) (4x, v)*3 (18x)
6) (5x, v)*3 (21x)
Sarı renk ipe geçilir.
7) (6x, v)*3 (24x)
8) (7x, v)*3 (27x)
9) (8x, v)*3 (30x)
Mavi renk ipe geçilir.
10) (9x, v)*3 (33x)
11) (10x, v)*3 (36x)
12) (11x, v)*3 (39x)
Turuncu renk ipe geçilir.
13-15) 39x
Yeşil renk ipe geçilir.
16-18) 39x
Sarı renk ipe geçilir.
19-21) 39x
Mavi renk ipe geçilir.
22) (11x, a)*3 (36x)
23) 36x
24) (10x, a)*3 (33x)
Ekru renk ipe geçilir.
25) 33x
26) (9x, a)*3 (30x)
27) 30x
28) (8x, a)*3 (27x)
29) 27x
30) (7x, a)*3 (24x)
31) 24x
32) (6x, a)*3 (21x)
33) 21x
34) (5x, a)*3 (18x)
35) 18x
36) (4x, a)*3 (15x)
37) 15x
38) (3x, a)*3 (12x)
39) 12x
Cep
1) Turuncu ip ile 11 zincir çekerek başlıyoruz. İlk zinciri atlıyoruz, 2. zincirden itibaren 10x yapıyoruz. 1 zincir çekiyoruz.
2) Geri dönüyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.
3) Geri dönüyoruz, yeşil ipe geçiyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.
4) Geri dönüyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.
5) Geri dönüyoruz, sarı ipe geçiyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.
6) Geri dönüyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.
7) Geri dönüyoruz, mavi ipe geçiyoruz, 10x yapıyoruz, 1 zincir çekiyoruz.
8) Geri dönüyoruz, 10x yapıyoruz
9) Ekru ip ile 3 kenara sık iğne yapıyoruz (üst mavi kenar hariç)
Birleştirme
1) Kulakları elyaf doldurmadan 3-6. sıralar arasına aralarında 10x bırakacak şekilde dikiyoruz.
2) Kaşları 11-13. sıralar arasına aralarında 8x bırakacak şekilde işliyoruz. (Kaşlar 3x genişliğinde olacak)
3) Gözleri 17-18. sıralar arasına aralarında 10x bırakacak şekilde takıyoruz.
4) Burnu 20-26. sıralar arasına gözlerin ortasına denk gelecek şekilde pembe iple işliyoruz.
5) Kolları gövdenin 40-41. sıraları arasına aralarında 9x bırakacak şekilde dikiyoruz.
6) Bacakları 3-9. sıralar arasına aralarında 6x bırakacak şekilde dikiyoruz.
7) Cebi 13-23. sıralar arasına dikiyoruz.