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Aktüel

Amfibi Deniz Piyadeleri bayramda da göreve hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli deniz piyadeleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygun bayramlaşırken her an göreve hazır olduğunu da gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:49:16 -
Amfibi Deniz Piyadeleri bayramda da göreve hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli deniz piyadeleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygun bayramlaşırken her an göreve hazır olduğunu da gösterdi.


İzmir Foça’da konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli deniz piyadeleri, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak Ramazan Bayramını kutladı. Deniz piyadelerinin sosyal mesafe kuralına uygun yapılan bayramlaşma töreninde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve sıralı komutanlıkların yayınladığı kutlama mesajları okundu. Daha sonra Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar da personelin Ramazan Bayramını tebrik etti.


Parolaları “Daima hazır” olan deniz piyadeleri, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde gerçekleştirdiği eğitim ve spor faaliyetleri ile göreve bayramda da hazır olduğunu gösterdi. Başarılı geçen faaliyetlerde dosta güven, düşmana korku vermeye devam eden deniz piyadeleri kendisine verilebilecek her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi.

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