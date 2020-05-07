Amfi tiyatro yıllar sonra yeni yüzüyle hizmet verecek

Mustafakemalpaşa’da yıllardır atıl durumda olan amfi tiyatro, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda adeta yeniden hayat bulurken çehresi değişen alan şimdiden ilçe halkının beğenisini kazandı.

İlçenin can damarlarından biri olan ve iki yakayı birbirinden ayıran Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Deresi’nin hemen yanı başında bulunan amfi tiyatro aradan geçen 12 yılın ardından modern bir görünüm kazandırılarak bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Hazırlanan proje kapsamında 5000 metrekarelik alanda, 2100 metrekarelik toplam inşaat alanı bulunan amfi tiyatro geniş kapsamlı bakım onarım çalışmalarının ardından birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapmasının yanı sıra çok amaçlı olarak ta kullanılabilecek.

‘Kent imajına değer katacak’

Dokunduğu yerin çehresini değiştiren Başkan Kanar, devam eden çalışma alanında incelemelerde bulunarak harabeye dönen ve ilçenin kanayan yarası haline gelen amfi tiyatronun hazırlanan proje ile modern kent imajına değer katacağını ifade etti. Amfi tiyatro gerek görsel, gerekse de kullanım olarak yepyeni bir görünüme kavuşturulmuş olacak dedi.

Başkan Kanar, Uzun senelerdir atıl vaziyette bulunan amfi tiyatromuzda geniş kapsamlı bir bakım onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Sahneyi genişletip üzerine sağlam bir çatı yaptık. Ana binayı neredeyse yeniden inşa ettik. Yakın zamanda çevre düzenlemelerini de tamamlayıp kültürel mirasımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Salgının ardından amfi tiyatromuzda nice etkinliklerde hep birlikte güleceğiz. Biraz daha sabır, inşallah güzel günler yakın şeklinde konuştu.