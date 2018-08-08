Amerika'ya heyet gitti dolar düşüşe geçti

BD ile yaşanan 'Rahip Brunson' gerilimi sonrası tırmanışa geçen dolar/TL'de son olarak önceki gün 5.42 ile zirve görüldü. Dün güç içerisinde 5.20 seviyesine inen kur daha sonra 5.35 seviyesine kadar yükseldi. Kur kapanışa doğru 5.20-5.28 seviyesi arasında dalgalı bir seyir izledi.

Dolar/TL, bu sabah 5.25 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 6.11 civarında işlem görüyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda veri akışı açısından sakin bir gün gerçekleşecek.

Piyasaların gözü ise ABD-Türkiye heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelerde olacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet bugün ABD'li yetkililerle bir araya gelecek.