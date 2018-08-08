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Amerika'ya heyet gitti dolar düşüşe geçti

Rahip Brunson ve İran yaptırımları ile yükselişe geçerek 5.42'lik tarihi zirveleri gören dolar dün Türkiye'den ABD'ye heyet gideceği yönündeki haberler ile düşerek 5,28 seviyelerine kadar gerilemişti. Dolar bu sabaha ise daha sakin bir seyirle güne 5,26 seviyelerinde başladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
Amerika'ya heyet gitti dolar düşüşe geçti

BD ile yaşanan 'Rahip Brunson' gerilimi sonrası tırmanışa geçen dolar/TL'de son olarak önceki gün 5.42 ile zirve görüldü. Dün güç içerisinde 5.20 seviyesine inen kur daha sonra 5.35 seviyesine kadar yükseldi. Kur kapanışa doğru 5.20-5.28 seviyesi arasında dalgalı bir seyir izledi.

Dolar/TL, bu sabah 5.25 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 6.11 civarında işlem görüyor.

 

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda veri akışı açısından sakin bir gün gerçekleşecek.

Piyasaların gözü ise ABD-Türkiye heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelerde olacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet bugün ABD'li yetkililerle bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
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