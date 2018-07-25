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Amerika'nın ticari ham petrol stokları azaldı

Amerika'nın ticari ham petrol stokları geçen hafta düşüş gösterdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:43
Amerika'nın ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 6,1 milyon varil (yüzde 1,5) düşüşle 404,9 milyon varile  gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir  önceki hafta ham petrol stokları 5,8 milyon varil artış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 2,3 milyon varil (yüzde 1)  düşüşle 233,5 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 700 bin varil düşüş olması  şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 3,2 milyon varil azalış  göstermişti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından, küresel  piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün  varil fiyatı TSİ 19.00'da 74,28 dolara kadar yükselirken, ABD'nin Batı Teksas  (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı aynı saatte 69,64 dolara kadar tırmandı. 

HAM PETROL ÜRETİMİ SON 28 HAFTADA 26 KEZ YÜKSELDİ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla  günlük ortalama 1,3 milyon varil düşüşle 7,77 milyon varile gerilerken, ham  petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,2 milyon varil artışla 2,68 milyon varile  ulaştı.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre  günlük ortalama 18 bin varil yükselişle 11 milyon varil oldu. Ham petrol üretimi,  bir önceki haftaya göre, ülkenin Alaska eyaletinde gerilerken, diğer eyaletlerde  ise üretim artış gösterdi.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi son 28 haftada 26 kez artış  göstermiş oldu.

EIA'nın Temmuz 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin  bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,8 milyon varil olması  bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük  ortalama 11,8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi  Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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