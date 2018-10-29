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Amerika'nın son planı! Arap NATO’su seneye hazır

Amerika'nın Arap ülkelerini İran’a karşı birleştirerek oluşturmayı planladığı Arap NATO’sunun seneye faaliyete geçeceği açıklandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
Amerika'nın son planı! Arap NATO’su seneye hazır

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra yaptırımları yeniden uygulamaya koyan Washington’ın İran karşıtı son planı “Arap NATO’su” seneye hazır. Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı’nda konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid el Halife, Mısır’ı da içine alan Ortadoğu Stratejik İttifakı’nın (MESA) önümüzdeki yıl faaliyete geçeceğini söyledi.

KAPISI HERKESE AÇIK

ABD’nin önerisi olan MESA’ya övgülerde bulunan El Halife, bu ittifakın bölgedeki güvenlik ve refahın artmasına yardımcı olacağını savundu. El Halife, “MESA, bölgenin güvenliği ve refahı için bir ortaklık. İlkelerini kabul eden herkese kapısı açıktır” ifadelerini kullandı. Bahreyn Dışişleri Bakanı, MESA’nın ekonomik meselelerde de işbirliği sağlayacağını belirtti.

‘KİK ÖNEMİNİ KORUYACAK’

İttifak konusundaki tartışmaların hala devam ettiğini söyleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İran’ın teröre destek veren en büyük devlet olduğunu öne sürdü. Körfez İşbirliği Konseyi’nin körfez ülkelerinin en önemli kurumu olarak kalacağını ifade eden Cubeyr, “KİK’in Katar’la meydana gelen anlaşmazlıktan etkilenmemesi için çabaladık. Ortadoğu Stratejik İttifakı konusundaki tartışmalar hala devam ediyor” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan öncülüğindeki ülkeler, Haziran 2016’dan bu yana, teröre destek verdiği iddiasıyla Katar’a ambargo uyguluyor.

İRAN: ABD GERGİNLİĞİ KÖRÜKLÜYOR

ABD’de Donald Trump yönetimi, İran karşıtı ittifak içinde 6 KİK üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn’in yanı sıra Mısır ve Ürdün’ün yer almasını öngörüyor. Söz konusu planın geçtiğimiz yıl Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında gündeme geldiği, ancak detaylı olarak konuşulmadığı ifade ediliyor. İran ise, ABD ve bölgesel müttefiklerinin, Ortadoğu’da istikrarı sağlama bahanesiyle bölgedeki gerginliği körüklediğini savunuyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
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