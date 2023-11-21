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Gündem Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın
Gündem

Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın

Yeniakit Publisher
2023-11-21 12:02:00 - 2023-11-21 12:04:36
Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın

CHP milletvekili Namık Tan, Türkiye'yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO'nun genişleme stratejisinin sözcüsü oldu. ABD'nin Çin'i bölme hedefiyle propaganda malzemesi yaptığı Uygur Türkleri iddialarına sarıldı. Tan, Çin'in Uygurlara etnik temizlik politikası uyguladığını öne sürdü. "Çin’in baskı politikaları altında haklarından mahrum bırakılan Uygur Türklerinden neden bakanlık sunumunda bahsedilmiyor." dedi. Tan'ın yakın geçmişteki çıkışları da dikkat çekmişti.

"TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın açıklamaları öne çıktı. Tan, Türkiye'yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO'nun genişleme stratejisinin sözcüsü oldu. ABD'nin Çin'i bölme hedefiyle propaganda malzemesi yaptığı Uygur Türkleri iddialarına sarıldı. Tan, Çin'in Uygurlara etnik temizlik politikası uyguladığını öne sürdü. "Çin’in baskı politikaları altında haklarından mahrum bırakılan Uygur Türklerinden neden bakanlık sunumunda bahsedilmiyor." dedi. Tan'ın yakın geçmişteki çıkışları da dikkat çekmişti.

KAVALA VE DEMİRTAŞ

Emekli Büyükelçi Tan, komisyondaki konuşmasında bakanlıktaki meslek dışı atamalara dikkat çekti. Bakanlığa merkezi bütçeden ayrılan payın yıllar içinde düştüğünü söyleyen Tan, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya sahip çıktı. Tan özetle şunları kaydetti: “Gümrük Birliği güncellemesine ihtiyaç var. Vize serbestisi tıkandı. Siz bunların olmasını mümkün görüyor musun? Türkiye’nin AB değerlerine meydan okuması karamsar tablo yaratıyor. AB ile ilişkilerin merkezine mülteciler konusu oturmuş gözüküyor. Biz geri kabul anlaşması imzalandığında vize serbestisi talep etmiştik.

‘TÜRKİYE UYGULAMAK ZORUNDA’

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hiçe sayılıyor. Türkiye uluslararası anlaşma hükümlerini uygulamak zorundadır. Neden uygulayamıyoruz? Türkiye’ye hukuk, adalet konusunda bir eleştiri geldiğinde bakanlıktan anlamsız açıklamalar yapılıyor.

‘ÖFKE NÖBETLERİ GEÇİREN MÜTTEFİK’

“Türkiye, ABD tarafından ciddiye alınmak istenen öfke nöbetleri geçiren bir müttefik görünümü veriyor. ABD ile ilişkilerimiz istikrarlı şekilde bozluyor. Sorunlar listemiz uzun. ABD’yi şeytanlaştırırken bu liste kredi aramaya uzanıyor.
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İSVEÇ VE NATO

“ABD ile devlet başkanı düzeyinde ziyaretlere neden ara verildi. Ziyareti biz istiyoruz ABD mi istemiyor. F16’ları satın almakta neden zorlanıyoruz. İsveç’in NATO’ya katılım protokolü komisyonda görüşüldü ama beklenmedik şekilde ertelendi. Yaşananlar Cumhur İttifakı arasındaki anlaşmazlık olarak görüldü. İsveç’in katılım protokolünün geciktirilme gerekçesi nedir.

UYGUR TÜRKLERİ

“Çin’in baskı politikaları altında haklarından mahrum bırakılan Uygur Türklerinden neden bakanlık sunumunda bahsedilmiyor. Türkiye’nin Müslüman Uygurlara uygulanan etnik temizlik politikasına sessiz kalmasına neden nedir. Çin’den alınan ödünç rezervlerle bağlantılı mıdır? Bu yaklaşımın ahlaki midir?” "

Alıntı: Aydınlık Gazetesi

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Yorumlar

Bol bol yemis kepegi, amerikan kopegi...turkusunu hatirlatti nedense! Turkluk-insanlik hassasiyeti siyonazi amerika-ingiltere-natoya endeksli monserler, besleme lobiler icimuzdeki arzi mevudcu hainlerdir

.........

vatandaş

Kavmiyet ve köken çok önemli ise Filistin halkının kökenlerine bak ne göreceksiniz. Bir zamanların abd temsilcisi orada temsilci olmadığını daha nasıl anlatsın.
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