0553 313 94 23

Amerika'nın ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,7 milyon varil azaldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
Amerika'nın ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,7 milyon varil azaldığı açıklandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,7 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 437,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,6 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0,3 milyon varil (yüzde 0,1) artışla 234,1 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,4 milyon varil azalmıştı.

Petrol üretimi

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 497 bin varil düşüşle 7,21 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 120 bin varil artışla 2,80 milyon varile yükseldi.

Böylece, 10-16 Ağustos haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük yaklaşık 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
  1. ABD
  2. Brent Petrol
  3. ham petrol stokları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
    1. Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı..
    2. Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen..
    3. Merkeze inen yaban domuz sürüsü..
    4. İnşaat maliyet endeksi
    5. Kurban Bayramı'nda 7,7 milyar TL..
    6. Türkiye ekonomisi için kritik veri..
    7. Terör propagandası yapmaktan aranan..
    8. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12..
    9. Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını..
    10. Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı
    11. Trafik magandası tutuklandı
    12. Mersin’de mevsimlik çiçek dikimi..
    13. İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79..
    14. Balıkçı ağlarına 1 tonluk balık takıldı
    15. Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem..
    16. 28 Şubat darbesinin 1 numarası..
    17. Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması
    18. Haliliye’de parklar güzelleşiyor
    19. Türkiye’nin varlıkları arttı,..
    20. Görevden alınan HDP’li belediye..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı