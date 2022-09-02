National Interest’de geçtiğimiz ay bir makale yayınlandı. Michael Lind’in yazdığı “Amerika’nın Büyük Stratejisi: Çöküşü Gizlemek” başlıklı yazıda ABD’nin tüm dünyada askerî ve ekonomik açıdan nasıl bir çıkmazın içerisinde olduğundan bahsedildi.

“Birleşik Devletler, askerî, ticarî ve endüstriyel üretim alanında her yerde geriliyor, bozguna uğratılıyor yahut çıkmaza giriyor.

Nereye bakarsak bakalım, ister askeri arena, ister ticaret ve endüstriyel üretim alanında olsun, Birleşik Devletler'in geri çekildiğini, yenilgiye uğradığını ya da çıkmaza girdiğini görüyoruz. Saygon'un düşüşünden (Vietnam'ın başkenti) bu yana, Irak ve Libya'da kaosa yol açan askeri zaferler dışında, Amerika ve müttefiklerinin tek kalıcı askeri ve jeopolitik zaferi Avrupa'da olmuştur. Biri, Doğu Avrupa'nın Kızıl Ordu'dan kansız kurtuluşu ve çoğu ülkenin NATO'ya katılmasıydı. Diğeri de Sırbistan'ın Yugoslavya veraset savaşında yenilmesiydi. Güney Çin Denizi'nde Çin salamı politikasına (uluslararası ilişkilerde hiç aceleye getirmeden uygulanan diplomasiyle parça parça kazanımlar elde etmeye yönelik politika) direnemeyen ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kısa vadeli askeri zaferleri kalıcı diplomatik zaferlere dönüştüremeyen ABD dış politikası yalnızca Avrupa'da başarılar elde etti.”

Kutuplaşma her geçen gün daha da artıyor

Kongre baskınıyla siyasî ve içtimaî düzeydeki bölünmenin had safhaya çıktığı ABD’de kutuplaşma her geçen gün daha da artıyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yahut liberaller ve muhafazakârlar veyahut da küreselciler ve ulusalcılar şeklinde yapılan ayrım çerçevesinde toplum kutuplaşıyor, eyaletler ayrışıyor, mahkeme kararlarında da bu ayrım önemli bir amil oluyor. Bu vaziyet Amerikan basınında da sıkça tartışılıyor.

Rochester Üniversitesi'nden siyaset bilimci Bethany Lacina, Teksas'taki gibi silah hakları yasalarının “Devletlerin federal yasayı görmezden gelebilmesi gerektiği fikrine, federal yasaları hükümsüz kılma fikrine doğru ilerliyor.” diyor.

Amerika’da tüm bu bahsettiklerimiz paralelinde göç de hızlanmış durumda. İş adamlarından mavi yakalı çalışanlara kadar herkes, eyaletlerin siyasî bölünmeleri çerçevesinde, kendi siyasî görüşüne yakın yasalar çıkaran eyaletlere göç ediyor.

“Amerika Bölünmüş Devletleri”

New York Times’da yayınlanan “Yüksek mahkemenin teşvikiyle bir ulus kırmızı-mavi eksen boyunca bölünüyor” başlıklı yazısında ABD’deki bu kutuplaşmaya dikkat çeken Jonathan Weisman, “Liberallerin değer verdiği hakları azaltan ve muhafazakarların değer verdiklerini genişleten Yüksek Mahkeme kararları tarafından baskı altına alınan Amerika Birleşik Devletleri, taban tabana zıt sosyal, çevresel ve sağlık politikalarıyla ayrı uluslara ayrılıyor gibi görünüyor.” derken ABD’ye artık “Amerika Bölünmüş Devletleri” denilebileceğini ifade ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Weisman’ın dediği gibi “Amerika Bölünmüş Devletleri”ne dönüşeceği günler yaklaşıyor.

Trump, kendisinin “meşru” başkan ilan etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin “meşru” başkan ilan edilmesi ya da derhal erken seçime gidilmesi gerektiğini iddia etti.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Florida'daki malikanesine yaptığı baskın ve hakkında yürütülen soruşturmalar yüzünden son dönemde zor günler geçiren Trump, 2020 yılında düzenlenen başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı ve yarışı haksız yere kaybettiği yolundaki iddialarını yineledi. Bunun yanı sıra FBI, Trump'ın Florida'daki malikanesine yapılan aramada ele geçirilen 15 kutunun 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığını açıklamıştı. FBI, Trump'ın evinde ele geçirilen belgelerin "insani istihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek nitelikte" olduğunu bildirmişti.

Görevden alınması için hakkında iki kez gensoru verilen Trump, son seçimlerde “oyların çalındığı” iddiasını tekrarlarken, başkanlık görevinin kendisine iade edilmesi gerektiğini bu da olmadığı takdirde, 2020 seçimlerinin yerine hemen yenisinin düzenlenmesi gerektiğini ileri sürdü.

ABD'de Trump'ın popülaritesi ne durumda?

USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Öte yandan, ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Halk 10 yıl içinde ülkede iç savaşın olacağına inanıyor

ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre halkın beşte ikisinden fazlası önümüzdeki 10 yıl içinde ülkede iç savaşın muhtemel olduğuna inanıyor. Kendini “güçlü Cumhuriyetçiler” olarak tanımlayanlarda bu rakam yüzde 54 oldu.

Ankette, tüm katılımcıların yüzde 65'i siyasi şiddetin 2021'in başından beri arttığını; yüzde 62'si ise birkaç yıl içinde artacağını düşünüyor.

YouGov ve The Economist'in araştırmasında elde edilen bulgular, geçtiğimiz aylarda yapılan diğer anketlerle benzer sonuçları gösteriyor.

Ancak uzmanlar 1861-1865'de 600 bin kişinin öldüğü Amerikan iç savaşı gibi tam ölçekli bir silahlı çatışmanın olası olmadığına inanıyor.

"Sokaklarda isyan çıkabilir"

Güney Carolina senatörü Lindsey Graham, eski Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri alıkoyduğu iddiasıyla bu ay FBI tarafından evinde ele geçirilen materyallerle ilgili suçlanması durumunda "sokaklarda isyan" çıkacağını söyledi.

Guardian'a konuşan Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda sivil çatışma uzmanı Rachel Kleinfeld, "Demokrasileri ve hükümetleri Amerika'nınki kadar güçlü olan ülkeler iç savaşa girmez. Ancak kurumlarımız zayıflarsa hikaye farklı olabilir.” dedi.

Geçen yılın başında yaşanan Kongre baskınında yaşanan şiddet olayları benzer tartışmaları gündeme getirmişti. 6 Ocak 2021'deki "Kongre baskınıyla bağlantılı olarak polis memurları arasında intiharlar" da dahil 9 kişi hayatını kaybetti.

Her 4 ABD'liden 3'ü ülkenin yönetilme biçiminden memnun değil

NBC'nin gerçekleştirdiği ankete göre ABD'lilerin yüzde 74'ü ülkenin yanlış yolda olduğu görüşünde. Başka bir deyişle her 4 ABD'liden 3'ü ülkenin yönetilme biçiminden memnun değil.

Aynı ankete göre, katılımcıların yüzde 58'i ABD'nin iyi günlerinin geride kalmış olmasından korkuyor. Yani katılımcıların yarısından fazlası ülkenin güm geçtikçe daha kötüye gideceği endişesi yaşıyor. Bizimde ümidimiz bu yönde…

Türkiye’de kendisine pay çıkartabilir

Biden yerine Başkan Yardımcısı Harris'in aday gösterilebileceği belirtiliyor. Zaten Harris’in şu an arka planda ihtiyarlayan Biden’dan daha etkin ve yetkin olduğu düşünülüyor. Sağlık problemleri üzerine başkanlıktan çekilip koltuğu Kamala Harris’e bırakırsa Trump destekçilerinin eylemleri sonucu iç savaşa sürüklenebileceklerini düşünüyorum.

Eğer böyle bir şey yaşanırsa Amerika yıkımın eşiğine kadar ilerler ve binlerce masumun kanı olan ellerini dünyanın üzerinden çekip kendi içine dönmek zorunda kalır. Türkiye’de kendi içinde hainlere fırsat vermez ve istikrar sağlarsa dünya sahnesinde kendisine pay çıkartabilir.

Kaynak: Ömer Salih Tercan-Baran Haber