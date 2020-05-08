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Gündem

Amerikan ve Fransız bankasının kuyruğuna basıyorsunuz ses komünistten, sosyalistten ve Sözcü’den geliyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, BDDK'nın TL manipülasyonu yapan yabancı bankalara karşı harekete geçmesini hazmedemeyen sol cenahı sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:40:00 - 2020-05-08 16:43:07

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiğini açıklamıştı.

TL'nin değer kaybetmesine yönelik hamleler karşısında BDDK'nın harekete geçmesi sol cenahı rahatsız etti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bu konuda da Türkiye'nin yanında duramayan sol cenaha ve medya organlarına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, "ABD'li, Fransız, İsviçreli bankaların kuyruğuna basıyorsunuz, ses komünistlerden, sosyalistlerden, Evrensel'den geliyor, BirGün'den geliyor, Sözcü'den geliyor, Cumhuriyet gazetesinden geliyor." ifadelerini kullandı. Türk ekonomisine operasyon çeken bankalardan başka herhangi bir bankanın engellenmediğini vurgulayan Karahasanoğlu, "Kimden yanasınız?" diye sordu.

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