  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Amerikan Kongre Binası nedir? ABD Kongre Binası nerededir?
Dünya

Amerikan Kongre Binası nedir? ABD Kongre Binası nerededir?

Geçtiğimiz gece Amerika’da Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, ABD’nin yönetimini yürüten Kongre binasına girdi. Peki bu Kongre binası nedir? Nerede yer alır?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 12:18:00 -
Amerikan Kongre Binası nedir? ABD Kongre Binası nerededir?

Kongre, herhangi bir konuyu görüşmek için, farklı ülkelerden delegelerin iştirak etmesiyle gerçekleştirilen uluslararası toplantılar anlamına gelmektedir.

Amerikan Kongre Binası da Amerika Birleşik Devletleri’nin yönetimini yürüten ABD Kongresi’nin yapıldığı yerdir.

 

ABD Kongre Binası nerededir?

 

Kongre binası ABD’nin başkenti Washington, DC’deki Capitol Hill bölgesinde ve de National Mall bölgesinin doğu ucunda yer alır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu
Gündem

ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu

Stratejist Abdullah Çiftçi ABD'de yaşanan darbe girişiminin ayak seslerini 3 yıl önceden farketmiş. Çiftçi, 2018 yılında katıldığı programda..
Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap
Dünya

Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap

Amerika Birleşik devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme ça..
ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler
Dünya

ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay