Amerikan Kongre Binası nedir? ABD Kongre Binası nerededir?
Geçtiğimiz gece Amerika’da Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, ABD’nin yönetimini yürüten Kongre binasına girdi. Peki bu Kongre binası nedir? Nerede yer alır?
Kongre, herhangi bir konuyu görüşmek için, farklı ülkelerden delegelerin iştirak etmesiyle gerçekleştirilen uluslararası toplantılar anlamına gelmektedir.
Amerikan Kongre Binası da Amerika Birleşik Devletleri’nin yönetimini yürüten ABD Kongresi’nin yapıldığı yerdir.
ABD Kongre Binası nerededir?
Kongre binası ABD’nin başkenti Washington, DC’deki Capitol Hill bölgesinde ve de National Mall bölgesinin doğu ucunda yer alır.