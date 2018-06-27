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Amerikan kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' skandalı!

Tüm dünyada mağazaları bulunan ünlü bir Amerikan kahve zincirinde skandal bir olay yaşandı. Antalya'da mağazaya girip sipariş için ismini 'Recep Tayyip Erdoğan' olarak söyleyen genç şube müdürü tarafından ''Bu isim burada yazılamaz; çünkü yasak'' denilerek azarlandı; bardağın üstündeki yazı karalanarak çöpe atıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:17
Amerikan kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' skandalı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaca ünlü bir kahve zincirinin şubesinde yaşanan olay şoke etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini sipariş ettiği bardağa yazdıran gencin, önce şube müdürü tarafından azarlandığı ardından ise sipariş verdiği plastik bardak üzerindeki isim silinerek çöpe atıldığı iddia edildi.

SİPARİŞ VERDİĞİ KAHVEYE ERDOĞAN'IN İSMİNİ YAZDIRMAK İSTEDİ

İddiaya göre dün akşam saatlerinde, dünyaca ünlü Amerikan kahve zincirinin şubesinde yaşanan olayda Hüseyin Göktepe isimli vatandaş 3 yıldır olduğu gibi iş yerine gelerek kahve siparişi verdi. Göktepe sipariş verdiği bardağa ise çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdırmak istedi.

"BU İSİM BURADA YAZILAMAZ, ÇÜNKÜ YASAK"

Siparişi almaya hazırlanan Göktepe, kahvesinin bulunduğu bardağını alacağı sırada ise iş yerinde görevli kadın müdür, personele müdahale ederek bardağı aldı ve üzerindeki Tayyip Erdoğan yazısını silerek çöpe attı. Göktepe'nin 'neden bunu yapıyorsunuz?' sorusu üzerine iddiaya göre kadın müdür "Bu isim burada yazılamaz, çünkü yasak" cevabını verdi. Yaşanan kısa tartışmanın ardından Göketepe iş yerini terk etti.

"TAYYİP ERDOĞAN İSMİNİ KARALAYARAK ÇÖPE ATTI"

Yaşadığı olaya anlam veremeyen Hüseyin Göktepe, "Alanya'da esnafım ve sürekli bu iş yerinde kahve içiyordum. Ortalama günde 3 kez geldiğim oluyor. Kahve içmeye geldiğimde Recep Tayip Erdoğan aşığı olarak, sipariş verdiğim bardağın üzerine Cumhurbaşkanımızın ismini yazdırıyorum. Dün yine tekrar kahve içmeye geldim, aynı iş yerine daha önce karşılaşmadığım yeni 2 kadın çalışan gelmiş. Kadınlardan birisi sipariş verdiğim kahveye isim yazmak için sordu, ben de Recep Tayip Erdoğan dedim ve öyle de yazdı bardağa. Daha sonra diğer çalışan kadın ismi görerek 'bu bardağa bu isim yazılamaz' diye tepki gösterdi. Ardından ismin üzerini karalayarak bardağı çöpe attı" dedi.

"RENCİDE OLDUM"

Duruma çok şaşırdığını belirten Göktepe, "İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Kadına 'neden böyle bir şey yapıyorsun?' dedim. 'Bu isim burada geçmez' hesabı yaparak 'yazamam' dedi. O sırada bayağı bir kalabalıktı içerisi ve ben rencide oldum. 'Bu isim burada yazılamaz siyasi bir isim' dedi. İçeride bayağı bir utandım, bir şey de söyleyemedim daha sonra bulunduğum yeri terk etmek zorunda kaldım" diye konuştu. İşletme müdürü kadın ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:17
  1. Antalya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hüseyin Göktepe
  4. amerikan kahve zinciri

YORUM YAZ

  • KARAKURTKARAKURT9 sa önce
    evet suç değil.ama yapılanın düşmanlık olduğu apaçık ortada ..haberde o kahve zincirinin ismi neden verilmemiş haber 7 korkuyor olmalı sürekli takip ettiğim haber 7 nin korkakça haber yapması beni üzüyor ..bu kahve markasının ismini neden yazmıyorsunuz neden neden.eğer türkseniz o kahveyi içmeyeceksiniz
  • vatandasliktan atinvatandasliktan atin9 sa önce
    ulkenin devlet baskaninin ismini yaskliyor ve ayni ulkede dukkan isletebiliyor ha? yaziklar olsun. acilen vatandasliktan atilmasi lazim
  • nazminazmi10 sa önce
    her duyduğunuza inanmayın. belki adam beleş kahve istedi, alamayınca iftira atıyor, ne bilecen?
  • KılıçKılıç9 sa önce
    Hasan gene yapmışsın hasanlığını recebini sana tayyibini o kadına
  • fetösavarfetösavar5 sa önce
    haber değeri yok
  • kemalkemal5 sa önce
    bu dükkan daha kapanmadi mi ?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 10 sa önce
    Sizde İçmeyin Onların Kahvesini. Protesto Edin. Şerefsizler Kendilerini Ne Sanıyorlar?
  • sukrusukru10 sa önce
    Sen kadının derdinden anlamamışsın be birader.Muharrem ince yazdırsaydın belki hoş sürprizlerle karşılaşırdın.Belki kadın kapısına dayanacak abazanlardan hoşlanıyordur.Fırsatı kaçırdın be birader.
  • FurkanFurkan9 sa önce
    Birde tersten düşünün hemen firmayı karalamayın...adam kahveyi içiyor ve" RTE iyi çöpe attım" derse ne olacak firma gene tu kaka
  • şahinşahin10 sa önce
    sende protesto et içme orada kahve ve içirme türk kahvesi içelim onlar bunu yapıyor bizde kendi kahvemizi içelim
  • Ramazan alganRamazan algan8 sa önce
    Gitme guzel kardesim,Amerikayi emperyalizmi elestiriyoruz ama keyfimizden de zerre odun vermiyoruz.Turk kahvesi ic.
  • samigmannsamigmann9 sa önce
    BU KAHVE ZINCIRI DENILEN TERÖRISTLERI BIR SORUSTURMAK LAZIM HAKIMLER SAVCILAR NEYI BEKLIYORUZ.
  • rifatrifat9 sa önce
    kesin chpkk lıdır o kadın
  • CeyhunCeyhun10 sa önce
    O yerin ismini neden yazmadınız ?Bilelim ki o isimi bu ülkeden defedelim. Hiç kimse ama hiç kimse Cumhurbaşkanımızbu şekilde tavır koyamaz Ş.refsiz bunlar hemde doğal saf 1.kalite ş.refsiz
  • hüseyin hüseyin 10 sa önce
    tam bir saygısızlık. haddini bildirmek gerekir.
  • saddisaddi10 sa önce
    senin yahudi büfesinde ne işin var? git ayran iç. Onlar biraz daha faaliyette bulunsun . az kaldı.
  • hasanhasan10 sa önce
    ayy buyuk succcc sen nasil tayyibin ismini karalarsin tezzz ilgilller gereğünü yapsinnn
  • Kemalettin SubaşıKemalettin Subaşı9 sa önce
    Burası sahildeki Starbucks ,yavşak bir müdür ,belli ki bir taraflarına bir şey girmiş.Ayy büyük suç diyen yavşak,TC devlet başkanının ismi burada yasak diyene o bardaklar kolileri ile beraber sokulur bir yerine,otur oturduğun yerde sana da girmesin !
  • EeerrEeerr5 sa önce
    ...düzgün yapın verin şu rezil yerin ismini
  • gonyalı gonyalı 10 sa önce
    Bir yıkım ekibi şart.Bu memlekette.İnanın bu kadar özgürlük çok ama çok fazla.Bu kadar özgürlüğü hak etmeyen binlerce nesepsiz var.
  • nmnmnmnm10 sa önce
    haydio siyasetcimüdürü ve cafeyi protestoya...
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar9 sa önce
    O sürtüğe gereken yorumu yapardım lakin seviyesine inmem gerek inincede temiz kalmak mümkünolmaz neise devlet büyüğüne hakaret karşılıksız kalmaz şukadarını söyleyeyim bu kadın kesin teröristtir cezasını bulacaktır
  • Metin tekinMetin tekin8 sa önce
    Bu zincirin ismini niye yazmıyorsunuz kardeşim ben reisin isminin geçmediği bir zincirde kahve içmek belki bizim sehrimizdede vardır bu zincir bizde gidip icmeyiz
  • vatandasliktan atinvatandasliktan atin9 sa önce
    ulkenin devlet baskaninin ismini yaskliyor ve ayni ulkede dukkan isletebiliyor ha? yaziklar olsun. acilen vatandasliktan atilmasi lazim
  • Milletin iradesiMilletin iradesi10 sa önce
    Ruhsatlarını kontrol edin geçerliliği varmı diye.
  • ibrahimibrahim10 sa önce
    ÇOK ABARTMIŞSIN BE GENÇ KARDEŞİM...C.BAŞKANIMIZA SAYGIMIZ DA SEVGİMİZ DE SONSUZ..AMA AŞIRI OLMAMAK GEREKİR.İFRATTAN TEFRİDDEN KAÇINMAK GEREKİR..
  • Yunus 16Yunus 1610 sa önce
    ÜZÜLMENE GEREK YOK KARDEŞİM. GERÇEKLER HİÇBİR ZAMAN DEĞİŞMEZ. RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜNYA MARKASI
  • HalilHalil5 sa önce
    Suç değil gavurun düşmanlığı. Bir işletmenin çalışanı böyle bir tavrı kendi gavur memleketlerinde herhangi bir ülke başkanı için yapmış olsa, derhal basın önünde özür diletilir ya da manevi tazmin yoluna gidilir ve o çalışanın tazminatı ödenerek işine son verilir. Gavurluğa müsaade eden bu işletme, sözde siyasi isim diyerek başka hiçbir memlekette siyasi özgürlüğü kısıtlayamaz.
  • komencerokomencero10 sa önce
    O bardakları o kadının münasip bir yerine m.nte etmek gerekiyor
  • Suç duyurusu....Suç duyurusu....10 sa önce
    Ben olsam üşenmez ve en yakın savcılığa giderek halka açık bir yerde kin ve nefret suçu işleyen bu Chp müsvettesi hakkında suç duyurusunda bulunurdum...
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı10 sa önce
    Provokasyon kokuyor sanki. Dikkate almamak lazım
  • AlpAlp9 sa önce
    alanyada yaşıyorum ve yarın gidip bende isteyeceğim
  • serdarserdar8 sa önce
    bu nefret suçudur. isme bile tahammül edemiyor. neden yazmıyor ki. onu ne alakadar ediyor. müşteri isim olarak onu vermiş. nefretinizde boğulun.
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