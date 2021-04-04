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Gündem Amerikan halkı Biden’ı çok fena ‘ti’ye aldı! Ortalık yıkıldı
Gündem

Amerikan halkı Biden’ı çok fena ‘ti’ye aldı! Ortalık yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde başkanlık uçağına binerken üç kere merdivenlerde düşen ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer uçak merdivenlerinden düşmeden çıktı. Onu izleyen Amerikan vatandaşları bu durumu sevinçle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:55:00 -

ABD Başkanı Joe Biden, uçağa çıkarken merdivenlerde üç kez düşmüştü.

Sosyal medyada yayılan bu video ile Joe Biden’ın en son uçağa binişi sırasında hatasız merdivenleri çıkması ABD halkı tarafından sevinçle karşılandı. Mizah olarak hazırlanan bu video binlerce beğeni ve yorum aldı.

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