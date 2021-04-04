Amerikan halkı Biden’ı çok fena ‘ti’ye aldı! Ortalık yıkıldı
Geçtiğimiz günlerde başkanlık uçağına binerken üç kere merdivenlerde düşen ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer uçak merdivenlerinden düşmeden çıktı. Onu izleyen Amerikan vatandaşları bu durumu sevinçle karşıladı.
ABD Başkanı Joe Biden, uçağa çıkarken merdivenlerde üç kez düşmüştü.
Sosyal medyada yayılan bu video ile Joe Biden’ın en son uçağa binişi sırasında hatasız merdivenleri çıkması ABD halkı tarafından sevinçle karşılandı. Mizah olarak hazırlanan bu video binlerce beğeni ve yorum aldı.