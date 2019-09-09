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Amerikan fitnesi resmileşti! Hong Kong’tan Trump’a bizi özgürleştir

Ticaret savaşına giriştiği Çin’e darbe vurmak için ABD’lilerin fitilini ateşlediği Hong Kong’daki eylemler, “suçluların Çin’e iadesi tasarısı geri çekilecek” açıklamasına rağmen sürüyor. Eylemlerde maske takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan protestocular, ABD büyükelçiliğine yürüyerek “Trump, Hong Kong’u Özgürleştir” sloganları attı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
Amerikan fitnesi resmileşti! Hong Kong’tan Trump’a bizi özgürleştir

 Münübe Yılmaz 

1997’ye kadar İngiliz sömürgesi olan Hong Kong’da geçtiğimiz nisan ayında parlamentoya sunulan ve “hüküm giyen ya da şüpheli kişilerin Çin’e iadesini öngören” yasa tasarısıyla başlayan gösteriler bir türlü bitmek bilmiyor. Çin’in özerk idare ile yönettiği ülkede gerilime sebep olan tasarının geri çekileceği açıklanmasına rağmen protestoların devam etmesi ise bölgedeki Batı projesini gözler önüne seriyor. Dün de binlerce protestocunun, Hong Kong Island bölgesinde bulunan Charter Garden semtinden bölgedeki ABD Konsolosluğu’na yürüyüş düzenlediği duyuruldu. ABD’nin açıktan desteklediği eylemlerde maske takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan protestocular, Donald Trump’a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu. Göstericiler ayrıca, ABD’ye “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası”nı senatodan geçirmesi çağrısı yaptı.

Mesele siyasiden çok ekonomik

Bağımsızlık isteyen Batı yanlısı bir isyana dönüştürülen gösterilerin 350 milyar dolarlık ticaret hacimleri bulunan ABD ile Çin arasında kıyasıya bir ticaret savaşının yaşandığı döneme denk gelmesinin manidar olduğuna işaret eden analistler, İngiltere’den Çin’e devredilen ve 50 yıl süresince özerklik tanınan Hong Kong’daki olayların siyasi açıdan çok ekonomik açıdan değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sahip olduğu 67 dolar milyarderiyle bu alanda İngiltere, Kanada, Güney Kore, İtalya, İsviçre, Brezilya gibi dev ekonomileri geride bırakan Hong Kong’da doların hegemonyasını sağlamayı amaçlayan küresel Sorosçuların, Trump ile birlikte mücadele ettiğini belirten uzmanlar, “Trump’ın Çin ile ticaret savaşına arka çıkan Sorosçuların asıl hedefi Barack Obama’nın 2014’te tamamlayamadığı Hong Kong senaryosunu sonuçlandırmak. Çünkü Ukrayna krizi sırasında Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan kaçan 1 trilyon dolar ABD’ye değil, Hong Kong’a gitti. ABD işte bunun kuyruk acısını yaşıyor. Şimdi bir yandan Hong Kong krizi üzerinden bu bölgedeki 1 trilyon doları kasasına koymanın hesaplarını yapıyor, diğer yandan da Çin’in başını çektiği 50 trilyon dolarlık hacmiyle dünyanın en büyük ekonomisi olmaya aday Asya Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulmasını sekteye uğratmak istiyor” dedi.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
  1. İngiliz sömürgesi
  2. Hong Kong
  3. Çin
  4. Charter Garden
  5. ABD Konsolosluğu
  6. Donald Trump
  7. ABD bayrağı
  8. Brezilya
  9. Çin ile ticaret savaşı
  10. Barack Obama

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