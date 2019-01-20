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Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetleri Altıncı Filosu'na ait Amerikan Donald Cook destroyeri gece yarısı istanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e yöneldi. Rusya yaptığı açıklamada, 56 ile 96 Tomahawk seyir füzesi bulundurduğu tahmin edilen Donald Cook destroyerini izlemeye başladığını duyurdu.

20 Ocak 2019 Pazar 09:55
Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetleri Altıncı Filosu'na ait Amerikan Donald Cook destroyeri bu gece İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e doğru hareket eden destroyerin görüntüleri Reuters tarafından servis edildi.

Rus ajans paylaştı

Karadeniz'de sıcak saatler yaşanıyor… Rusya ile Ukrayna arasında geçen aylarda yaşanan gemi krizi sonrasında bu sabaha karşı İstanbul Boğazı'ndan ABD'ye ait bir destroyer geçti… Karadeniz'e doğru ilerleyen Donald Cook isimli destroyer hakkında ilk açıklama yapıldı. Reuters, sabaha karşı TSİ 01:56'da servis ettiği fotoğraflarda denizaltısavar, uçaksavar operasyonlarında da kullanılabilecek gemi Boğaz'dan geçerken görülüyor.

 

Rusya'dan açıklama

Geminin kaptanı Matthew J. Powell, destroyerin Karadeniz'deki görevinin bölgede güvenliği sağlamak olduğunu ve bu amaç doğrultusunda birlikte çalışabilirliği göstermek olduğunu açıkladı. Fakat Powell'ın bu açıklamalarının ardından Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Karadeniz Filosu gemilerinin 56 ile 96 Tomahawk seyir füzesi bulundurduğu tahmin edilen Donald Cook destroyerini izlemeye başladığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:55
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