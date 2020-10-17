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Aktüel Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi
Aktüel

Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:30:35 -
Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi

WASHINGTON (AA) - Amerikan basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

ABD'de "ana akım basın" olarak nitelendirilen medya, Ermenistan'ın dün gece Gence'ye düzenlediği balistik füze saldırısında aralarında çocukların da olduğu birçok sivilin yaşamını yitirmesini manşetlerine taşımadı.

New York Times, Wall Street Journal ve CNN gibi basın kuruluşları, saldırıya dair ne ana sayfalarında ne de dünya sayfalarında herhangi bir habere yer vermedi.

Öte yandan, Washington Post ise sadece Associated Press (AP) haber ajansının saldırıya ilişkin geçtiği haberi "Avrupa haberleri" bölümünde paylaşmakla yetindi.

- AP ve Reuters haberleri "Ermenistan ve Azerbaycan birbirini suçluyor" minvalinde verdi

Bu arada, ülkenin önemli haber ajanslarından AP, saldırıya ilişkin servis ettiği haberinde doğrudan Ermenistan'ı suçlamaktan kaçındı.

AP, konuya ilişkin haberinin giriş cümlesinde, "Azerbaycan, Ermenistan'ı ikinci büyük kentini balistik füzeyle vurmakla suçladı." ifadesini kullandı.

Haberde, Azerbaycan tarafının açıklamalarından önce Ermenistan Savunma Bakanlığının saldırıları inkar ettiği açıklamanın verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Reuters ise haberinde, "Azerbaycan ve Ermenistan birbirini ateşkes ihlali ve bombalama ile suçluyor" başlığını kullandı.

- Azerbaycan, 27 Eylül'de operasyon başlatmıştı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Gence'ye cumayı cumartesiye bağlayan gece füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.


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