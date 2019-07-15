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Amerikan armudu nedir nerede yetişir Amerikan armudunun faydaları

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girdiği 2019 KPSS sınavı önceki gün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. KPSS sınav sorularını merak eden adaylar, sınav test kitapçığında amerikan armudu sorusunu görünce şaşkınlık yaşadı. Sınavdan çıkanlar KPSS sınavında karşılarına çıkan Amerikan armudu sorusuna ilişkin sınavdan çıkar çıkmaz"Amerikan armudu nedir, nerede yetişir Amerikan armudunun faydaları neler? Sorusunun cevabını aramaya koyuldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
Amerikan armudu nedir nerede yetişir Amerikan armudunun faydaları

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girdiği 2019 KPSS sınavı önceki gün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. KPSS sınav sorularını merak eden adaylar, sınav test kitapçığında amerikan armudu sorusunu görünce şaşkınlık yaşadı. Sınavdan çıkanlar KPSS sınavında karşılarına çıkan Amerikan armudu sorusuna ilişkin sınavdan çıkar çıkmaz  "Amerikan armudu nedir, nerede yetişir Amerikan armudunun faydaları neler? Sorusunun cevabını aramaya koyuldu.

Amerikan armudu nedir?

Avokado (Persea americana), anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler (kapalı tohumlular) sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır. Timsah armudu da denen avokado meyveleri, küre biçiminde, oval, elips ya da armut gibi eriksi tipli yeşil, kırmızı ya da erguvani renktedir. Eti krem sarı ya da beyazımsıdır. Ağaçlar ancak kısmen kendine verimlidir. Taze olarak tüketilir, ayrıca yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Çok besleyicidir. Tropik iklime sahip bölgeler yanında, subtropikal iklime, don fazla olmaması kaydıyla Akdeniz iklimine sahip çeşitli bölgelerde de yetiştirilir.

Amerikan armudu Türkiye'de yetişir mi?

Bütün sıcak iklimlerde kültüre alınan bitkisi Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'dan İskenderun'a kadar olan kuşakta, ayrıca Rize gibi donun az olduğu Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki illerde yetiştirilir.

"Avokado" kelimesi Türkçeye İngilizce "Avocado" kelimesinden[kaynak belirtilmeli] bu kelime de İspanyolca aguacate kelimesinden gelmektedir. Bu kelime de ispanyolcaya Nahuatl dilindeki ahuácatl (testis (meyvenin şeklini belirten referans bir kelime)) kelimesinden gelmektedir. Avokadolar Aztekler'de 'bereket meyvesi' diye bilinirdi. Güney Amerika'da Arjantin,Bolivya,Şili,Peru ve Uruguay'da Avokado Keçuva dilindeki adıyla palta olarak bilinir. Diğer ispanyolca konuşulan ülkelerde ve portekizce de ise adı abacatedir. Bu meyve, şekline ve belli kültür türlerindeki düz yeşil kabuk yüzetine yapılan atıfla avokado armudu veya timsah armudu diye de bazen adlandırılır. Nahuatl ahuacatl kelimesi diğer bir kısım kelimelerle de ilişkilendirilebilir. Mesela ahuacamolli, avokado çorbası veya sosu anlamındadır ve bu kelimeden ispanyolcada avokado ile yapılan ve avokadonun bilinmesini sağlayan bir meze guakamole türetilmiştir. Türkiye'de 1970'li yılların başında FAO aracılığıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden deneme amaçlı çeşitli avokado fideleri getirilmiş, deneme üretimine başlanmış ve bu şekilde avokado Türkiye'ye girmiştir. Türkiye'de halk arasında bazı kesimlerce bu meyve Amerikan armudu adıyla da anılmaktadır.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
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