Amerikalıların FETO isyanı: Terörist komşu istemiyoruz!

ETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesinde dış dünyaya kapalı yaşamı ve örgütün faaliyetleri bölge halkında endişeye neden oluyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, 1999’dan bu yana yaşadığı “Golden Generation (Altın Nesil)” isimli kampı Ross belediye sınırları içerisinde gözlerden uzak bir çiftlikte bulunuyor. Bölgede yaşayan Amerikalı sakinler, FETÖ mensuplarının Saylorsburg beldesindeki gayrimenkul alımları, siyasilere yaptıkları bağışlar, yerel yönetimlerden sağladıkları ayrıcalıklar ve Gülen’in de yaşadığı kampın etrafındaki güvenlik önlemleriyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi.

BELDE SAKİNLERİ FETÖ KAMPIYLA İLGİLİ TEDİRGİN

Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser, FETÖ elebaşı Gülen ve kampıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk hükümetinin darbe girişimi nedeniyle yargılamak üzere Gülen’i geri istediğini duyduğunu belirten Bonser, “O çok büyük bir ihtimalle burada korunuyor” dedi. FETÖ mensuplarıyla ilgili beldede rahatsızlık olduğunu dile getiren Bonser, “Evet, hakkında şikayetler var. En temel olanı, onlar bu kasabada çifte standart uyguluyor” dedi. Türkiye’de 15 Temmuz’da gerçekleşen FETÖ darbe girişimiyle ilgili yeterince bilgisi olmadığını belirten Bonser, ancak Gülen ve kampta yaşananlarla ilgili endişeleri bulunduğunu vurguladı.

SİLAHLI KORUMALAR VAR

Bonser, “Tabii ki, tabii ki beni endişelendiriyorlar. Oradaki (Gülen’in) yerleşkesine gittim, baktım, dışarıda silahlı korumalar var. İçeri giremezsin. Niye? Ve o yerleşke hiçbir vergi ödemiyor çünkü dini bir kamp. Niçin? Ben burada birçok vergi ödüyorum. Ben vergi veren bir vatandaşım. Niye böyle olmak zorunda, niye bunu incelemiyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ben bilmiyorum” şeklinde konuştu.

TERÖRİSTLE KOMŞUYUM

Terör örgütü lideri biriyle komşu olmaktan tedirginliğini dile getiren Bonser, “Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor. Bu benim ispatlayabileceğim

bir şey değil. Ama bütün haberlerde böyle geçiyor” dedi. FETÖ kampından zaman zaman atış sesleri duyduğunu ancak bunun silah sesi mi yoksa havai fişek mi olduğuna emin olamadığını söyleyen Bonser, “Sanırım otomatik silahları var orada. (Cebinde taşıdığı çakısını göstererek) Eğer oraya bununla girmeye çalışmış olsam, (gülerek) aklından bile geçirme.” şeklinde konuştu.

Bonser, FETÖ mensuplarının gece geç saatte kendi çiftliğinin yakınındaki bir alanda paintball oynadıklarını da kaydetti.

SİYASETÇİLERE PARA AKITIYOR

Kasaba yakınındaki Wind Gap bölgesinde yaşayan ve temizlik şirketi işleten John Favere de FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak kendi ülkesi için endişelerini dile getirdi. Fevere, “Onun (Gülen) hakkında olan endişem Türkiye’de olan darbe girişimi. Bu ülkedeki amacı ne? Bunu (darbe girişimini) burada da yapar mı? Ne kadar zaman alır? Türkiye’ye yaptığını da Amerika’da da yapar mı, endişem bu.” dedi.

HER ŞEYİ KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYOR

FETÖ elebaşı Gülen’in takipçilerinin kasabada çok sık gayrimenkul alımları gerçekleştirdiğini belirten John Favere, örgütün Amerikalı siyasilere yaptığı bağışlara dikkati çekti. Favere, “Yönetimi kontrol etmek için bu para nereden geliyor? Sanırım onda çok para var ve istediğini elde etmek için siyasetçilere para akıtıyor. Sadece siyasetçiler değil, aynen darbe girişiminde olduğu gibi polis, kiliseler, üniversiteler vb. işi olduğu her alanı kontrol altına almak istiyor” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)