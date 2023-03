Amerikalılara hisse senetleri satıldı! Goldman Sachs: Hisse senetlerinden trilyonlarca dolar çıkış olacak

ABD ekonomisi ve piyasalarındaki bitmeyen belirsizlik, yatırımcıların hareket alanını daraltıyor. Özellikle hisse senedi piyasalarının bu denklemden ağır yara alması öngörülüyor.

Goldman Sachs, Amerikalıların bu yıl 1.1 trilyon dolara kadar hisse senedi satacağını ve parayı kredi ve para piyasası fonlarına aktaracağını söylüyor.

Makul alternatifler yılı

MarketWatch’tan Barbara Kollmeyer’in haberine göre, Goldman Sachs analistleri, ‘Makul Alternatifler’ (There Are Reasonable Alternatives - TARA) yılına hoş geldiniz diyor. Analistlere göre bu bakışın, bu yıl Amerikalılar ve hisse senetleri arasındaki ilişkinin sonunu getirebileceği öngörülüyor.

Bu tahmin, 2022 yılının başından bu yana tahvil getirilerindeki artış ve tahvil ve para piyasası fonlarına artan akış nedeniyle, ABD'li hanehalklarının bu yıl 1,1 trilyon dolara kadar hisse senedi elden çıkarabileceğini söyleyen Goldman Sachs analistlerine ait.

Cormac Conners ve David Kostin liderliğindeki stratejist ekibi, “Piyasa getirilerinin mevcut seviyesi, 'Alternatif Yok’ (There is No Alternative - TINA) çağının sona erdiğini ve artık hisse senetlerine alternatif makul yatırım araçlarının olduğunu açıkça gösteriyor” diyor.

Ekip, “Hisse senedi talebi, 2022 yılında keskin bir şekilde yükselen oranlar nedeniyle dirençli kalsa da, yıllık bazda para piyasasına ve tahvil fonlarına akışın, hanehalkları için hisse senetlerinden alternatiflere doğru artan bir kaymaya işaret ettiğine inanıyoruz” diye yazıyor.

Hanehalkı sermaye talebi modeli, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi ve kişisel tasarruf oranına dayanıyor. Analistler, daha yüksek verim ve daha düşük tasarrufların, hane halkları arasında eşitlik talebinin azalmasıyla ilişkili olma eğiliminde olduğunu söylüyor.

1,1 trilyon dolar

Baz senaryoda, bu yıl 750 milyar dolarlık net satış yaşanacağı tahmin ediliyor. 10 yıllık Hazine tahvilinin ise şu andaki yaklaşık yüzde 3,6’lık seviyesinden bu yılın sonunda yüzde 4,2'ye yükseleceği öngörülüyor. Bu süreçte kişisel tasarruf oranının da yüzde 4,5'ten yüzde 5,3'e yükselmesi bekleniyor. Conners ve ekibi, bu tür bir hisse senedi satışının son altı çeyrek boyunca süren hanehalkı öz sermaye talebini tersine çevireceğinin de altını çiziyor.

Tahvil getirileri düşerse ve tasarruf oranı yükselirse, Goldman Sachs, bu tahminin hisse senedi satışlarında neredeyse yarı yarıya düşerek 400 milyar dolara düşeceğini öngörüyor. Bankanın stratejist ekibi, getirilerin daha da yükseldiği ve tasarruf oranının düştüğü en kötü durum senaryosunda ise hanehalkı satışlarının 1,1 trilyon dolara ulaşacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Sabit getirili ürünler

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Goldman Sachs stratejistleri, hane halkının hisse senedi sattıkları yıllarda sabit gelirli ürünler satın alma eğiliminde olduğunu söylüyor. Stratejistler, yıllık bazda ABD hisse senedi yatırım fonlarından ve borsa yatırım fonlarından 51 milyar dolar aktığını, ABD para piyasası fonlarına ise 282 milyar dolar ve ABD tahvil fonlarına da 137 milyar dolar giriş olduğunu gösteren verilere işaret ediyor. Goldman ekibi, bu süreçte, yabancı yatırımcıların ve şirketlerin sırasıyla 550 milyar dolar ve 350 milyar dolarlık net Hisse senedi alıcısı olacağını tahmin ediyor.

Stratejistler, “Geri satın alma ve nakit birleşme ve satın alma faaliyetlerinin bu yıl yavaşlayacağını ancak görece güçlü kalacağını ve şirketleri ABD hisse senetlerinin net alıcısı haline getirmesini bekliyoruz” diyor. Ancak öz sermaye ihracında yılın ikinci yarısında potansiyel bir toparlanma, bu tahmin için bir risk teşkil ediyor. Stratejistler, zayıf bir doların yabancı yatırımcıları 2023 yılında ABD hisse senetlerinin net alıcısı haline getirmesi gerektiğini söylüyor.

Hanehalkı satın alma hızının yavaşladığını belirten ekip, Fed'in Finansal Hesaplar (Financial Accounts) verilerine atıfta bulunarak, hane halkının toplam hisse senedi piyasasının yüzde 38'ine sahip olduğunun tahmin edildiğini söylüyor. 2020 yılı başından 2022 yılı ortasına kadar 1,7 trilyon dolarlık hisse senedi satın alan hanehalklarının, 2022 yılında bu varlıklara olan talebinin yüzde 40 oranında düşerek 480 milyar dolara gerilediği ifade ediliyor.

Stratejistler, “Rakamlar, hanehalkının 2022 yılında sadece 209 milyar dolarlık net hisse senedi alıcısı olduğu anlamına geliyor. Bu 2021 yılında göre yüzde 78 oranında düşüş anlamına geliyor” diyor.

2008’den beri ilk

Bu yıl şimdiye kadar yüzde 2 artışla S&P 500 Endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 oranında değer kaybetti. Fed gibi merkez bankaları faiz oranlarını keskin bir şekilde artırmayı ise sürdürüyor. Son yapılan 25 baz puanlık Fed faiz artışı, Mart 2022'den bu yana yapılan dokuzuncu artış olarak olarak kayıtlara geçti.

2022 yılının başında yüzde 1,5'in altında olan 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,468'e yükseldi. Bu seviyelerin 2008 krizinden bu yana görülmemiş olması ise Goldman Sachs stratejistlerinin ayakları yere sağlam basan bir tahminde bulunduklarının kanıtı olarak öne çıkıyor.