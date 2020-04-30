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Dünya

Amerikalı Vali Lary Hogan mektupla yardım talep etti: Biz de istiyoruz

Maryland eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi, ekinde “kritik gerekli eksiklikler” listesinin yer aldığı bir mektupla Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:29:00 -
Amerikalı Vali Lary Hogan mektupla yardım talep etti: Biz de istiyoruz

ABD, pandeminin merkezi haline geldi, sağlık sistemi çöktü. Eleştirilerin odağındaki isim Başkan Donald Trump, virüsle mücadele politikasında yetersiz kaldığı için kendi partisinin bile güvenini kaybetti. Maryland Eyaleti’nin Cumhuriyetçi Valisi Lary Hogan, Dışişleri Bakanı John Wobensmith’e bir mektup yazdırarak Türkiye’nin aralarında olduğu birçok ülkeden tıbbi yardım istedi.

Mektup Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi EşBaşkanı Günay Evinch’e ulaştırıldı. Vali Hogan adına yazılan mektupta, “Hastalara yapılanları ve hasta olmamış insanların ise sağlıklı kalması yönünde yapılan çalışmaları alkışlıyoruz” ifadelerine yer verildi. Türkiye’den ABD’ye giden kolilerin dışında, eyaleti için ayrıca yardım isteyen Vali Hogan, mektupla birlikte, “Kritik Gerekli Eksikler” listesini de gönderdi.

Eksikler listesi hazırlandı

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