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Dünya Amerikalı senatörden Biden çıkışı: ABD için bir felaket!
Dünya

Amerikalı senatörden Biden çıkışı: ABD için bir felaket!

Türkiye karşıtlığına yönelik seçilmeden önce skandal sözler dile getiren Joe Biden’ın başkanlığına ilişkin “ABD için bir felaket” çıkışı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:33:00 -
Amerikalı senatörden Biden çıkışı: ABD için bir felaket!

Russia Today (RT) televizyonunun aktardığı üzere ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ric Scott, Joe Biden'ın başkanlığını ABD için bir felaket olarak nitelendirdi.

Scott, “(Biden) görevde kaldığı dokuz ay içinde, Amerikan ailelerinin çıkarlarına gerçekten hizmet eden politika yerine radikal sosyalist bir rotadan ilerleyerek, Amerika'yı tehlikeli derecede düşük değerlere getirdi” açıklamasında bulundu.

ABD’li senatöre göre Amerikan gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) üçüncü çeyrekte "Biden yönetiminde yükselen enflasyon ve tedarik zincirindeki kriz ortamında" düşüş kaydetti. Scott, ABD Başkanı’nın yanlış kararlarının ‘neredeyse her şeyin’ fiyatının artmasına neden olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Joe Biden yönetiminde Amerikalılar artık iki ucu bir araya getiremez oldu. ABD tam bir ekonomik çöküş yaşamadan başkanımızın uyanıp dinleme zamanı."

 

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