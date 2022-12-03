Amerikalı Rifkin İngilizce konuştu ama... Çeviri cihazı olmayanlar konuştuğundan hiç bir şey anlamadı. Kılıçtaroğlu Türkçe konuştu ama...

Aylardır nefesimizi tutup Kılıçdaroğlu’nun yapacağı bu çok önemli!!! konuşmayı bekledik.

En çok da ABD’li başdanışmanın ne diyeceğini merak ediyorduk. Türkiye’nin kaderinin ABD’li bu kişinin ellerine bırakacağını ima eden Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanım” diye hitap ettiği Rifkin nihayet sahneye geldi. Sahneye geldi gelmesine ama Kılıçdaroğlu gibi canlı kanlı olarak değil. Bu çok önemli!!! toplantıya sadece online bağlantısı ile katılmıştı. Ve milyonlarca Türk evladı, ülkesini refaha kavuşturacak bu Amerikalının online de olsa ne söyleyeceğini merakla beklemeye başladı.

Ama o ne? Biz bu konuşmadan hiç bir şey anlamadık. Çünkü başdanışman, Türk halkına yapacağı konuşmayı Türkçe değil İngilizce yapmaya başladı. Hadi adam yabancı, Türkçe bilmez biz de çevirisini dinleriz diye düşündük. Ama binlerce kişinin katıldığı toplantıda kulaklık sadece protokolde birkaç kişide vardı.

Rifkin konuşmasını yaptı ama CHP’deki Rıfkı’lar İngilizce bilmediklerinden anlamasalar bile Amerikalıyı alkışladılar.

CHP Genel Başkanı da bu çok önemli!!! toplantıda sahne aldı. Çok bilimsel ve kuantumsal!!! konulara değinerek vizyon belgesini açıkladı ama:

PKK ile mücadele nasıl olacak? Ondan bahsetmedi,

Demirtaş’a özgürlük diye çırpınıyordu, Ondan bahsetmedi.

İnsansız Hava araçlarımızdan, Yunanistan ile aramızda oluşan sorunlardan, Suriye politikasının ne olacağından, Libya politikasından, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden, velhasıl bizi doğrudan ilgilendirecek konulardan bahsetmedi. 3 Aralık tarihini iple çekerek beklediğimiz ‘vizyon belgesi’ toplantısı böylece sona erdi.